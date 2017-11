La sub-21 golea al ritmo de Ceballos

La selección española sub-21 tuvo que remontar ante Eslovaquia en el Cartagonova en su partido clasificatorio para la próxima Eurocopa Sub-21, pero acabó goleando y dando un auténtico recital en un segundo tiempo espectacular. Tras una primera mitad muy equilibrada, en la que los eslovacos aprovecharon mejor sus armas y España parecía un tanto inofensiva, apareció la magia de Dani Ceballos para decantar la balanza del lado de La Rojita.

Albert Celades solo introducía un cambio (Meré por Núñez en la defensa) respecto a los once que actuaron el pasado jueves en La Nueva Condomina. El resto, eran los titulares habituales: Unai Simón; Pablo Maffeo, Meré, Vallejo, Aarón; Rodrigo, Fabián; Carlos Soler, Dani Ceballos, Oyarzabal; Borja Mayoral.

El partido comenzó con problemas para el equipo español. Los eslovacos presionaban arriba y llegaban en tromba sobre el área local. El central madridista Vallejo evitó el primer tanto del choque al despejar sobre la misma línea de gol un disparo de Jirka.

Los pupilos de Celades mantenían el plan inicial de tocar con paciencia hasta desgastar al rival, pero solo encontraban profundidad en alguna llegada aislada por bandas. Carlos Soler tuvo la primera gran ocasión de los suyos con un disparo que salió pegado a la cepa del poste.

En el minuto 23, Eslovaquia, que ya había amenazado varias veces, se adelantó en el marcador. Pero fue Fabián, el mediocentro del Betis, quien introdujo el balón su propia portería tras un saque de esquina con un despeje mal dirigido. Intentó redimirse justo después con un cabezazo a centro de Maffeo, pero el portero eslovaco detuvo el esférico.

Las tornas empezaron a cambiar en el minuto 37, cuando Dani Ceballos igualó el encuentro. La jugada partió de un posible penalti en el área española, pero en el contragolpe, el mediocentro madridista recortó y ejecutó un tiro cruzado que entró pegado al poste. Por si fuera poco, el seleccionador eslovaco fue expulsado por protestar la pena máxima.

La segunda parte no se pareció ni un ápice a la primera. Celades introdujo en el descanso a Córdoba, y no le pudo salir mejor. En el minuto 52, el canterano del Athletic marcó, con un disparo seco y colocado, el tanto que ponía a España por delante en el marcador. A partir de ahí, todo marchó sobre ruedas para el combinado nacional.

Entonces fue cuando Dani Ceballos se convirtió en el amo y señor del partido. El sevillano completó una auténtica exhibición de talento puro, aquel que le hizo fichar por el Real Madrid y le convirtió en el mejor jugador de la última Eurocopa Sub-21, en la que España quedó subcampeona. En el minuto 54, recibió en la frontal, y con su calidad innata sentó a un rival y anotó un auténtico golazo. Seis minutos después repitió la acción, internándose esta vez por el carril central, regateando a la defensa eslovaca y firmando el segundo en su cuenta particular.

Con el 4-1 a favor, los pupilos de Celades se dedicaron a gustarse y a deleitar al público del Cartagonova con gestos técnicos espectaculares. Carlos Soler intentó conseguir su gol con un libre directo que salió cerca de la escuadra. Pero fue Borja Mayoral el que cerró la goleada tras una combinación sensacional. El delantero del Real Madrid solo tuvo que empujar el balón a la red tras recibir un pase raso de Córdoba.

Con este resultado, la selección española tiene muy encarada su clasificación para la Eurocopa Sub-21 de 2019, ya que cuentan sus cuatro partidos por victorias, y son líderes indiscutibles de su grupo con 12 puntos, por 10 de Irlanda del Norte, que ha jugado un partido más.