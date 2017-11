El UCAM llega al último cuarto con una ligera ventaja

Primer cuarto

El UCAM Murcia ha entrado frío en el partido. El conjunto de Ibon Navarro se ha encontrado con una desventaja de salida de siete puntos (2-9). La entrada en pista de Clevin Hannah y Marcos Delía ha permitido a los locales acortar distancias gracias también al acierto exterior de Ovie Soko. Al final del primer cuarto ha conseguido igualar el choque (14-14).

Segundo cuarto

Con un banquillo con Julen Olaizola, Alberto Martín, Lazar Mutic y Emilio Martínez, Ibon Navarro ha tenido pocas alternativas para dar descanso a sus jugadores. Además, Kevin Tumba ha cometido trres faltas personales en solo 16 minutos de juego. Pese a ello, el inicio del segundo cuarto ha sido sobresaliente, con el UCAM logrando su primera ventaja en el marcador (18-14) gracias a la intensidad defensiva y el acierto en la dirección de Hannah. El buen trabajo ha permitido controlar el rebote y correr la pista bajo la consigna también de evitar las faltas personales. El As Mónaco ha recuperado la delantera con un triple de Aaron Craft y a una penetración de Amara Sy (22-25, minuto 18), momento en el que el técnico local ha parado el choque con un tiempo muerto. Un triple de Hannah (27-26) ha recibido una rápida respuesta de Gladyr (27-28) en un momento de intercambio de golpes antes de entrar en el último minuto. Después de volver a ver canasta el Mónaco (27-30), Alberto Martín ha sido protagonista en los últimos segundos al anotar un tiro libre y de robar un balón que ha permitido a Sadiel Rojas empatar el partido sobre la bocina en una canasta que ha necesitado del instant replay.

Tercer cuarto

El arranque del tercer cuarto entrañaba muchos peligros para un UCAM con una rotación de solo ocho jugadores, que ha obligado a Sadiel Rojas a jugar 26 minutos sin descanso. Pese a ello ha resistido bien y ha logrado situarse con una renta de cinco puntos tras anotar Hannah tres tiros libres (40-35, min. 25). Pero el As Mócano, un equipo hecho a base de talonario, ha igualado de nuevo el partido con un triple de Amara Sy (40-40). El regreso a pista de Vítor Benite ha permitido a los locales adquirir una renta de seis puntos (47-41) tras cuatro puntos consecutivos del brasileño. Sin embargo, dos errores consecutivos los ha aprovechado el As Mónaco para igualar de neuvo el choque tras un triple de Evans (48-48, min. 29), que ha provocado que Ibon Navarro haya solicitado un tiempo muerto. Dos tiros libres de Ovie Soko y un triple sobre la bocina que no han dado por válido los colegiados han cerrado el tercer cuarto (50-48).