Momento de marcar la diferencia

Ambos equipos conectan dos jornadas sin ganar

No será decisivo ni mucho menos el duelo de esta tarde entre UCAM Murcia y Extremadura (17.30 horas, La Condomina), dos candidatos al ascenso situados en la zona alta de la tabla y separados por un único punto en la clasificación. Pero, eso sí, una victoria ante un rival de semejante entidad es de las que pueden motivar, de las que elevan el ego hacia los altares y otorga fuerzas para las semanas venideras.

Si bien el UCAM está teniendo más problemas para sacar buenos resultados ante equipos de la zona baja, la mala dinámica que atraviesa el conjunto que entrena Lluís Planagumá ante su público, en La Condomina, es lo que llena de más dudas la posible actuación de los universitarios ante el Extremadura. Es por ello que no hay mejor forma de recuperar el ánimo que ganando, de nuevo en casa, ante un rival de prestigio.

La igualdad del Grupo IV se manifiesta en las rachas que los dos equipos experimentan a día de hoy: el UCAM viene de perder en Melilla y empatar en casa frente a El Ejido, mientras que el Extremadura conecta dos igualadas consecutivas ante el Cartagena y en Melilla.

De ahí que ahora llegue el momento del UCAM Murcia. Lluís Planagumá, técnico universitario, sigue insistiendo en sus declaraciones sobre el proceso de adaptación y de mejora de conocimientos que su grupo continúa poniendo en práctica. Pero, después de trece jornadas, todo el mundo espera que el UCAM dé ese paso hacia adelante que se presupone a un equipo que quiere retornar a Segunda División por la vía rápida. La irregularidad mostrada hasta la fecha, tras ver a un UCAM capaz de cosechar victorias muy meritorias como las de Nueva Condomina o Huelva, constrata con la imposibilidad del equipo de Planagumá para ganar en casa ante rivales como Badajoz o El Ejido. Hoy, ante el Extremadura, surge la mejor ocasión de mostrar lo aprendido ante su propia afición.

No tendrá contratiempos en forma de lesión o sanción Lluís Planagumá, que recupera al central Fran Pérez tras cumplir ciclo de amonestaciones. La única duda reside en el centrocampista Chevi, 'tocado' en los últimos días. El que sí se encontrará con mayores problemas para confeccionar un once competitivo es el entrenador visitante, Manolo Ruiz, que cuenta con cuatro bajas importantes. A los sancionados Pardo, que cumple sanción por ciclo de amarillas, y Zarfino, expulsado ante el Cartagena, se le suman las dos bajas de larga duración del equipo de Almendralejo, Javi Pérez y Airam Benito. Además, el lateral diestro Aitor Fernández, cuya participación es dudosa por una elongación en el ligamento lateral, ha estado entre algodones toda la semana. Se espera que pueda jugar, aunque no al 100%, y que lo haga en el eje de la zaga. El carril diestro lo ocuparía Álex Díez.