El Lorca logra en Alcorcón su primer punto fuera de casa

El Lorca FC sumó su primer punto como visitante tras empatar (1-1) ante el Alcorcón. Los lorquinistas regalaron el primer tiempo, volvieron a encajar en los primeros compases del choque, pero nunca perdieron la fe. Se volcaron ante la meta local en el tramo final y encontraron el premio merecido con el tanto de Javi Muñoz, segundo del jugador cedido por el Real Madrid, ambos fuera de casa.

El técnico lorquinista dijo el viernes que su equipo se tenía que poner el mono de trabajo para no sufrir. Algunos jugadores se lo pusieron, pero solo para lucirlo ya que no se mancharon de grasa. De hecho, a los seis minutos, el Alcorcón se adelantó. Gran acción de Álvaro Jiménez , quien ganó siempre la partida a los centrales, este tocó para Dorca y el veterano futbolista, ex del Real Murcia, enganchó un gran disparo que batió a Dorronsoro.

Otra vez a nadar contra contracorriente. Pudo ser peor, ya que el Alcorcón fue mucho mejor que el Lorca en la primera parte. Muy endeble en defensa,e l medio campo perdido, así como los balones divididos, y arriba, Apeh, inocente, incurrió hasta cuatro veces en fuera de juego antes del primer cuarto de hora. Un disparo de Tropi que detuvo Casto en el minuto dieciséis fue el pobre bagaje ofensivo de los lorquinos. Muy poco.

Curro Torres se está dando cuenta, por fin, de la escasa aportación de Nando, no solo ayer. Le dejó en la caseta en el descanso y dio entrada a Sito.

La segunda parte fue distinta. El Lorca se pareció más al equipo que tiene acostumbrados a sus aficionados; ayer, en torno a un centenar en la grada. Sito encaraba, se iba y centraba. Tuvo una gran ocasión a los siete minutos, pero el lanzamiento se le marchó fuera por poco. Apeh hacía un gran desgaste a los defensores; Noguera, pese a la tarascadas recibidas, cada vez llegaba con más peligro al área; y Tropi lo intentaba desde lejos. Dorronsoro también aportó con una gran intervención a los sesenta y cinco minutos.

El técnico lorquinista fue a por el partido con la entrada de Onwu, primero, y Abel Gómez después. Los espacios dejados atrás por el riesgo de ir a por el empate supuso que Dorca estrellara un balón en la madera cuando restaban cinco minutos.

Pero un instante después, llegó el merecido empate. Gran acción ofensiva del Lorca, dejada de cabeza de Onwu y Javi Muñoz batió a Casto.

Los lorquinos acabaron el partido en el área local. Onwu y Noguera pudieron marcar en los últimos instantes, pero el marcador no se movió.

La sensación final fue que el Lorca FC pudo llevarse los tres puntos si no hubiera sido tan blandito atrás en el primer tiempo y si no hubiera concedido tanto en el gol del Alcorcón. En la próxima jornada, los lorquinistas recibirán el sábado por la tarde al Lugo en el estadio Artés Carrasco, al que llegarán de nuevo en puestos de descenso al quedarse con 13 puntos en la clasificación de Segunda División.