El Extremadura no da opción al UCAM

El UCAM Murcia ha caído derrotado frente al Extremadura en La Condomina (0-2) tras efectuar un mal partido ante su público. Los universitarios, que se han encontrado a merced del rival prácticamente durante todo el encuentro, siguen sin encontrar la senda del buen juego al comparecer en casa, donde solo han conseguido dos victorias en siete partidos disputados.

El Extremadura se mostró muy dominador durante toda la primera mitad. Hizo mucho daño por la banda derecha, gracias a la calidad del extremo Jairo. El propio Jairo, tras avisar en el minuto 12, inauguraba el marcador después de marcar un gran tanto. A los diecinueve minutos de partido, se adentró en el área y disparó con la zurda directo hacia la escuadra. Eso sí, la trayectoria del balón fue levemente desviada después de que el esférico rozase en la pierna de un jugador universitario.

El UCAM no tuvo opción de hacer daño durante el primer tiempo, y aunque en el segundo el Extremadura se mostró algo más replegado, el rigor táctico impuesto por los de Manolo Ruiz sobre el césped impidió que los universitarios fabricasen jugadas de peligro. Solo Alberto Quiles, que cayó derribado en el área tras quedarse solo ante Manu García, disfrutó de una buena oportunidad. El colegiado, no obstante, le mostró cartulina amarilla por simular penalti.

El UCAM disputó los últimos minutos del partido con un jugador menos, tras la expulsión de Víctor García por doble cartulina amarilla al cortar sendos contragolpes.

Ya en el minuto 86, el Extremadura aprovechó un buen contragolpe para firmar el definitivo 0-2, obra de Carlos Valverde.

El UCAM, que escuchó los pitos de sus aficionados en diferentes fases del partido, se queda de este modo fuera de los puestos de play off, aunque solo cuatro puntos por detrás del liderato, que comparten Extremadura y FC Cartagena con 26 puntos.