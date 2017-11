«Antes de empezar con la marcha nórdica pensaba que era un deporte para mayores»

Sandra Ribes Hernández (Murcia, 19 de agosto de 1999) es una estudiante de último curso de Bachillerato del Instituto Alfonso X El Sabio.

¿Cuándo entró en su vida el deporte?

Pues desde muy pequeña, ya que mis padres me sacaban a hacer senderismo y mi primera ruta la hice con solo tres años en la Cola de Caballo.

¿Pero qué deportes ha practicado?

Estuve muchos años haciendo baile, gimnasia rítmica y esgrima. Vamos, que he hecho de todo y ahora también hago escalada y montañismo, que me va mucho.

¿Y cuándo empezó con la marcha nórdica?

Hace dos años o poco más. Empecé por una lesión que me tuvo un año sin poder hacer nada, y cuando quise volver a todos mis deportes, que eran de mucho impacto, como la escalada y correr, no podía. Y como la marcha nórdica es un deporte enfocado más hacia la salud y más tranquilo, pues encontré una opción muy viable.Además, lo tenía fácil, porque mi madre fue la que me lo inculcó y encontré una buena opción para no estar parada.

¿Pero qué es la marcha nórdica, porque en Murcia lo de nórdico pega poco?

Nórdico tiene el nombre, porque es evidente que aquí no tenemos nieve. Consiste en andar con unos bastones específicos de marcha y seguir una técnica concreta, que viene del esquí de fondo y tiene sus normas y penalizaciones. No es solo andar como un senderista.

¿Y cuando le cuenta a alguien de su edad que hace esto, no le dicen que suena a deporte para mayores?

Pues sí, yo misma lo he pensado antes de conocerlo. La parte que más se ha visto es la versión salud, que es con la que yo empecé, y la competitiva es la que está tomando ahora más fuerza, aunque todavía no se conoce del todo. Es un deporte que requiere mucho entrenamiento, técnica y capacidad física. Igualmente es un reto como puede ser cualquier otro para los jóvenes, pero eso se está viendo ahora porque de primeras no llama la atención y a mí misma me pasó, pero una vez que lo pruebas te das cuenta que no es tan fácil.

Para que la gente nos entienda, ¿en qué consiste alguna de esas técnicas de las que habla?

Igual que en la marcha atlética, siempre debe estar tocando el suelo un pie, además de andar erguidos, no echados hacia adelante como cuando corres, y hay que dar un paso amplio y clavando el bastón en el centro, hacer un juego con las manos abriéndolas y cerrándolas...

¿Y si a alguien se le ocurre salir corriendo?

Eso directamente es una roja y te vas a tu casa. La competición se realiza en circuitos cerrados y tiene que haber un mínimo de cuatro árbitros por prueba.

¿Y hay cada día más gente que lo practica?

En Murcia ha tenido un crecimiento súper importante en los dos últimos años, y se está moviendo mucho en las dos vertientes, tanto en la salud como en la competitiva. Este año se ha tomado más en serio en toda España y se han realizado más pruebas, se ha hecho más global y hemos notado más movimiento.

De hecho, usted ya ha logrado a nivel nacional algunos resultados destacados.

Sí en el Campeonato de España quedé la tercera absoluta y la primera de mi categoría (promesa).

¿Pero tiene futuro a nivel competitivo?

Tiene futuro tanto a nivel de salud como competitivo, pero en la competición hay mucho más que hacer porque acaba de nacer, pero en salud ya tiene recorrido.

¿Tiene más ventajas en la salud que el running?

Tiene bastante más. Por ejemplo, correr tiene mucho impacto sobre las articulaciones, que se cargan mucho, pero cuando llevas la técnica de la marcha, al hacer uso de los bastones, te estás descargando mucho más las articulaciones. También fortaleces el tren superior al mover la espalda y los brazos, da juego a nivel muscular.

¿Y tiene que entrenar mucho?

A la semana intento entrenar cinco o seis días y un mínimo de dos horas en cada sesión, pero voy en función del calendario de exámenes y todo eso.

¿Ha metido a algún compañero de clase en esto?

Sí, ya he enganchado a una amiga mía, que sí que ha colado y me acompaña a los entrenamientos. Tiene ganas de competir y está en la escuela de tecnificación de la Federación. Vamos, que ya voy engañando a amigos.

Pero debe costar que la gente joven lo vea serio.

Cuesta trabajo porque se ve poco y porque se conoce la parte salud, pero la gente que yo ´engaño´ ya sabe lo que hago, que no es un ando por andar y cuando me da la gana, pero claro, es complicado porque aún está empezando y va a tener crecimiento en la juventud.

¿Disfrutan del paisaje cuando compiten?

A mí sí que me influye el entorno cuando estoy compitiendo, y cuando termina una prueba sabes si te ha gustado. En mayor o menor medida sí te fijas, y aunque tampoco estamos dando un paseo alimentando a las palomas, sí que dan gusto los entornos bonitos.

¿Quiénes son los dominadores a nivel mundial de la marcha nórdica, los noruegos?

La gente del norte de Europa lleva muchos años practicándolo, pero en Asia hay también grandes referentes. Somos nosotros los que vamos por detrás. Al igual que aquí resulta raro ver por el centro de la ciudad gente andando con los bastones, aunque ya menos, en el norte de Europa es muy común verlos de paseo.

¿Le miran raro cuando la ven con los bastones?

Me sigue pasando, pero estoy acostumbrada. Cuando sales en grupo parece que es menos, pero cuando lo hago sola, no pasa nada que me miren, ya estoy hecha a ello.

¿Pero esto no se hace más en grupo?

Sí que se suele salir en grupo a nivel de salud, que es una de las cosas que motivan de este deporte, porque los deportes grupales siempre llaman más. Igual que si quieres hacer un entrenamiento serio e intensivo.

¿Dónde suele entrenar?

Depende, unas veces en la pista de atletismo, otras en la ciudad, otras en El Valle, en la Mota del Río...

¿Y qué quiere estudiar cuando acabe Bachillerato?

Medicina. Voy bien encaminada, pero me queda un año por delante muy intenso.