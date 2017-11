Un caramelito para el líder

Un error de Biel Ribas decide el choque ante un FC Cartagena más maduro

Si han visto las películas de 'Gru, mi villano favorito' sabrán que el protagonista de la historia, con permiso de los Minions, en realidad no tiene nada de malvado. Su mente perversa y su deseo de conquistar la luna quedan en el fondo del armario cuando en su vida aparecen tres lindas niñitas. Entonces, el malo malísimo está deseando que llegue la hora de irse a dormir para sacar el cuento con el que hará las delicias de sus pequeñas.

Algo parecido le ocurrió ayer a los aficionados del FC Cartagena con Biel Ribas. El portero, que el pasado verano les dejaba plantados para aceptar la mejor oferta económica del Real Murcia, se presentaba en el Cartagonova como una de las piezas importantes del conjunto murcianista. Era el 'villano' principal -el otro, Llorente, vio el comienzo desde el banquillo-, del primer gran derbi de la temporada, y así se lo hicieron saber los seguidores cartageneristas desde el minuto 1. Sin embargo pocos de los que le gritaban cada vez que cogía el balón pensaban que tras 90 minutos se marcharían a casa celebrando la presencia del balear en el bando contrario y teniendo claro que desde hoy cuentan con un nuevo mejor amigo.

Y es que, aunque el líder fue el que más buscó el triunfo en el derbi regional, los de Monteagudo solo fueron capaces de desequilibrar la balanza gracias a un grave error de Biel Ribas en una acción que parecía no tener peligro. Todo comenzó con una perdida en el centro del campo de David Sánchez que aprovecha Hugo Rodríguez para, más al azar que con cabeza, envíar el balón al área. En territorio peligroso, Aketxe se convirtió en el tiburón que solo necesita oler la sangre para armar la pierna, aunque un control erróneo complicaba excesivamente las cosas al delantero. Era un error tras otro. Pérdida inicial, pase a la olla, mal control... Pero el esférico seguía ahí, donde les gusta a los depredadores, y el bilbaíno continuó erre con erre, intentando moverse en apenas una losa y encontrar hueco ante un muro como Biel Ribas.

En una apuesta nadie hubiera dado un euro por el delantero albinegro, posiblemente ni él mismo. El balón no podía acabar en otro sitio que no fuera en las manos del gigantón balear, hasta que el esférico salió de las piernas de Aketxe y el cuerpo del meta murcianista, como ese unicornio del que no se separa Agnes, una de las niñas de la película de Gru, se convirtió en algo tan blandito que ni el cuero perdió la ocasión para abandonar sus brazos, como él hiciera en verano con el Cartagena, y cruzar casi llorando la línea de cal. No dudó el árbitro asistente para alegría de los de Monteagudo y para decepción de los murcianistas que, pese a que quedaba media hora por delante, se mostraban demasiado lejos de encontrar la fuerza necesaria para volver a poner el empate en el marcador.

Será Biel Ribas el 'villano' que hoy ocupará, para su desgracia, la mayoría de los titulares, pero el balear solo fue un eslabón de una cadena que sigue teniendo demasiadas piezas sueltas; déficits, como diría José María Salmerón, que a las primeras que el Real Murcia se ha enfrentado a un equipo de entidad han vuelto a hacerse evidentes.

La falta de opciones defensivas obligó al técnico murcianista a apostar por una versión ofensiva poco propia de él. Parecía difícil de creer, pero ahí estaban Fran Carnicer por delante de Armando y David Sánchez; Santi Jara, Pedro Martín y Chamorro.

No hubo tiempo a analizar nada, en el minuto 3, como ya se ha convertido en una costumbre en cada partido a domicilio de los granas, el marcador ya pesaba a las espaldas. Sin ni siquiera insistir, Óscar Ramírez encontró el filón perfecto en la figura de Forniés y con un centro prácticamente dibujado con un compás sobrepasó a toda la defensa visitante para encontrar en el segundo palo a un Jesús Álvaro que se sintió más alto que nunca. Sus 1'75 metros y la falta de marcaje fueron suficientes para, sin ni tener que saltar, batir a placer a Biel Ribas para alegría de un estadio que todavía no se había acomodado en sus butacas.

El gol abría el camino, pero los siguientes minutos dejaron muchas más pistas. Mientras que el Cartagena es un auténtico equipo con las ideas claras, en el que muchos de sus jugadores no tienen ni que mirarse para encontrarse; el Real Murcia es un puzle de mil piezas que no se tiene solución ni con el paso de tres entrenadores por su banquillo. Salmerón, como el que se ve obligado a comer lentejas o guisantes, se ha encontrado con una plantilla que poco tiene que ver con sus preferencias, y, cuando tenía la oportunidad de demostrar que la dinámica positiva de las últimas jornadas era la verdadera identidad murcianista, todo se fue al traste.

Solo había que mirar el centro del campo para encontrar las diferencias. Ahí estaba Chavero dando sentido al juego, y Cristo y Kuki Zalazar poniendo en continuos aprietos a la defensa. Las combinaciones albinegras destrozaban a un Real Murcia desubicado, sin orden, demasiado perdido durante interminables minutos, donde Armando y David Sánchez hace tiempo que perdieron los galones que dan jerarquía en un terreno de juego.

Si los de Monteagudo se fueron al descanso con una victoria por la mínima fue en gran parte gracias a la magnífica actuación de Pedro Orfila. A diferencia de Álex Ortiz, que temblaba como un niño pequeño en la noche de Halloween, el ex del Numancia se mostró como un coloso, una auténtica pesadilla para Zalazar, el más activo del bando local, y para Aketxe. Fue el único pilar de una defensa que volvió a hacer aguas. Forniés era incapaz de frenar a Óscar Ramírez, Juanra tenía dificultades para no volverse loco y el mencionado Ortiz no estaba preparado ni para sacar el balón.

Fue media hora de auténtica superioridad albinegra. Achicar balones era el único recurso de un Murcia que, pese a su enorme potencial arriba, no encontraba la salida de emergencia. Los chispazos de Santi Jara, de los pocos que se salvó de la quema en la primera parte, apenas hacían cosquillas a un Cartagena muy ordenado. También les favorecía la falta de ritmo de Pedro Martín, una sombra del jugador que enamoró en las primeras jornadas, y la desconexión absoluta de Fran Carnicer. Para agravar las cosas Chamorro se encargó de engordar su mala fama.

La única posibilidad de los granas estaba en las salidas del FC Cartagena. Empeñados en sacar el balón jugado, los albinegros se liaron de tal manera que pudieron autoagredirse. Fue en una de esas pérdidas, en las que Chamorro recibió solo delante de Pau Torres. No tuvo que temblar el meta albinegro, porque el '9' grana no solo no remató sino que hizo falta a un defensa.

Como en la vida siempre hay una segunda oportunidad, el murciano y exalbinegro pudo desquitarse de las risas que su nombre despierta en las gradas nada más iniciarse la segunda parte. Sin tiempo a acomodarse en el terreno de juego, Juanra se aventuraba por la banda y servía para que un centro al delantero, que, en esta ocasión, realizó un gran remate de cabeza cruzado para batir a Torres.

Tras el 1-1 llegaron los únicos minutos en los que el FC Cartagena se sintió noqueado. El Murcia intentó sacar la cabeza. Con Armando más adelantado estuvo más cómodo, pero ahí volvieron a surgir los déficits de la plantilla. Biel Ribas se disfrazaba de villano, el banquillo no actuaba como revulsivo y las estrellas -Chamorro, Pedro Martín y Fran Carnicer- se olvidaban de la necesitad de ganar el partido para tomar el camino de vestuarios antes de tiempo por distintos problemas físicos.

El larguero evitó que Aketxe celebrara el segundo de la noche y la prolongación hizo sacar a los granas la energía que no habían gastado durante gran parte del encuentro, pero los premios ya estaban repartidos, y el Murcia no pudo evitar que el error de Biel Ribas fuese decisivo en un partido que comenzó siendo el 'villano' y acabó convertido en 'aliado' del Cartagonova.