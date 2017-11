El UCAM busca rebajar el estado de alerta con una victoria en su visita a Burgos

Cierto es que el UCAM CB Murcia no llega a la pista del colista de la liga ACB con urgencias, tal y como afirmó ayer su entrenador Ibon Navarro, pero sí lo hace con sus cinco sentidos en alerta. El equipo universitario ha entrado en una mala dinámica de resultados tras la histórica victoria en el Palau Blaugrana -con las derrotas en la Champions y ante el Obradoiro en el Palacio en la Liga Endesa- y necesita volver a ver brotes verdes para retomar el despegue que inició hace unas semanas.

El UCAM se enfrenta esta tarde, a las 20.00 horas ( Movistar +, dial 68), al San Pablo Burgos con el objetivo claro de sumar un triunfo que le haga volver a mirar a la zona noble de la tabla. Aunque los problemas no han llegado solos al cuadro murciano y a la mala dinámica hay que sumarle las ausencias obligadas por lesión. El escolta Álex Urtasun, uno de los jugadores más destacados en este inicio de temporada, estará de baja las próximas cuatro semanas al sufrir una rotura en los isquiotiviales el pasado miércoles en el duelo ante el Pinar Karsiyaka turco en la competición europea, por lo que el juego exterior universitario llega al choque mermado al no poder contar con el jugador navarro y al arrastrar molestias Vítor Benite y Brad Oleson.

No obstante, el pívot Vítor Faverani también se ha quedado en Murcia y no se ha desplazado con el resto del plantel por precaución tras sufrir también un golpe en la rodilla derecha durante el duelo ante el Karsiyaka, lo que permite que Julen Olaizola vuelva a entrar en la convocatoria. El técnico vitoriano, pese a las ausencias, tratará de seguir engrasando la máquina en ataque y más ahora que no tendrá a una de las piezas fundamentales hasta ahora como ha sido la figura del veterano Álex Urtasun.

El San Pablo Burgos, por su parte, afronta el encuentro prácticamente como una 'final'. El conjunto que dirige Diego Epifanio todavía no ha logrado vencer en la ACB tras su ascenso el pasado curso y necesita un triunfo que haga salir de la casilla de salida por la permanencia. En sus filas cuenta con una mezcla de jugadores experimentados en la Liga Endesa como el base Thomas Schreiner o los exteriores Javi Vega y Álex Barrera. Además, esta tarde debutará el escolta John Jenkins, quien llega prácticamente desde la NBA tras realizar la pretemporada con los Atlanta Hawks y puede moverse por todas las posiciones del perímetro.

No obstante, el Burgos también tiene tiene en su juego interior a hombres peligrosos. Como los ala-pívots Dean Thompson y el madrileño Sebas Sainz, quien también estuvo este verano en dinámica NBA, o el pívot Huskic, que en los últimos encuentros ha encontrado facilidad para llegar los dobles dígitos en anotación.