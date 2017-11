"Hay que sumar, pero también hay que seguir avanzando como equipo"

«Es un partido muy importante, como todos los de Liga, pero evidentemente nos enfrentamos a un muy buen rival que está en una situación parecida a la nuestra». Esa es la visión del encuentro que disputarán UCAM Murcia y Extremadura mañana domingo por la tarde, según el entrenador universitario Lluís Planagumá.

Y es difícil encontrar una definición mejor, ya que murcianos y extremeños se encuentran en una situación prácticamente calcada. Les está costando encontrar la regularidad a ambos conjuntos, en especial al UCAM, que solo ha conseguido vencer en uno de sus últimos cinco encuentros disputados. No obstante, Planagumá continúa insistiendo en el proceso de adaptación y crecimiento como equipo de su plantilla: «Tenemos que sumar, pero también debemos seguir avanzando como equipo», relató en la rueda de prensa previa al duelo. Según el técnico universitario, «hay momentos en la competición en los que no sumas pero avanzas, como pasó en Melilla, aunque también hay ocasiones, como el día del El Ejido en La Condomina, que sacamos un punto pero no avanzamos en aspectos de grupo», manifestó.

La realidad es esa. El UCAM está cosechando victorias y empates ante rivales complicados, y frente a equipos de menor entidad, se está dejando puntos que a la larga serán importantes a final de temporada. En todo caso, Planagumá confesó que para él, existen aspectos importantes que también deben ir mejorando poco a poco, como la comunión entre equipo y afición: «Tenemos ganas de que llegue el domingo y que nuestro público pueda salir contento de haber visto un buen partido de fútbol, y con la alegría de ver a su equipo conseguir los tres puntos».

Además, el entrenador universitario analizó a su rival, el Extremadura, «un equipo muy compacto con jugadores de larga trayectoria en Segunda División B». Además, el equipo que dirige Manolo Ruiz «está encontrando esa regularidad que se necesita para estar en la parte alta de la tabla», analizó Planagumá.