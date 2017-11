El UCAM está enfermo

El UCAM Murcia Club Baloncesto está enfermo. No solo varios de sus jugadores arrastran molestias físicas de diversa índole, sino que el equipo ha entrado en un bache preocupante. Después de encadenar cuatro victorias consecutivas, el equipo que dirige Ibon Navarro solo ha sumado un triunfo en los seis últimos enfrentamientos entre Liga ACB y Champions League. De la euforia por la histórica victoria en la pista del Barcelona se ha pasado a una fase en la que la plantilla está acusando el peso de jugar dos competiciones, así como no poder rotar a los jugadores como le gustaría al entrenador por los cupos, trastocados por la negativa de la FIBA a considerar nacional a Brad Oleson y la lesión desde el primer partido de pretemporada de José Ángel Antelo.

El equipo murciano encadenó cuatro triunfos consecutivos a mitad de octubre, tras superar a Andorra, Hapoel Holon, Gipuzkoa y Enisey. Pero tras el triunfo en Siberia, llegaron dos derrotas seguidas, frente al Valencia Basket y el Dinamo Sassari, ambas en el Palacio de los Deportes, a las que continuó el triunfo en Barcelona. Tras pasar por el Palau, el UCAM no ha vuelto a saborear el éxito. Perdió por un abultado marcador (100-80) en la pista del EWE Oldenburg y cayó frente al Obradoiro el pasado domingo con una canasta a cuatro segundos del final de David Navarro (60-62). El miércoles, en la prórroga ante el Pinar Karsikaya turco, llegó otra derrota (91-96), en un partido en el que se unieron los problemas físicos de varios jugadores. Según apuntó Ibon Navarro, los dos descartados, el pívot argentino Marcos Delía y el escolta estadounidense con pasaporte español Brad Oleson, no se llegaron a vestir por tener molestias. Además, durante el encuentro, el pívot Vítor Faverani, recibió un golpe que obligó al entrenador vasco a reservarlo cuando había estado 12 minutos y 24 segundos en pista. En cualquier caso, el hispanobrasileño no debe tener problemas para jugar mañana (20.00 h0ras, Movistar) en Burgos el partido correspondiente a la octava jornada. Además, Vítor Benite arrastra desde hace unas semanas unos problemas en la cadera. Pero la lesión que más preocupa en estos momentos es la que sufre Álex Urtasun. El navarro sufrió un pinchazo en los isquiotibiales ante el Pinar y hoy será examinado por los servicios médicos del club que dirige Paco Martínez. Su concurso mañana ante el colista está en el aire y en caso de no estar en condiciones, Julen Olaizola volvería ser dado de alta en la ACB en detrimento del escolta.

«Creo que en la capacidad física del equipo, porque la capacidad atlética la tenemos», apuntaba el preparador tras la derrota del miércoles, quien ahora quiere comprobar si «tenemos la capacidad mental para reponernos de estas derrotas que estamos sufriendo en los últimos minutos. Espero que el equipo demuestre fortaleza y aplomo», precisaba. No ocultó el vasco que «sabíamos que iban a llegar los problemas antes o después durante la temporada, y ya los tenemos aquí. Ahora vamos a ver qué carácter y qué personalidad tenemos para afrontarlos», señalaba un entrenador preocupado pero convencido de poder dar un giro a la situación antes del descanso por las 'ventanas FIBA', a las que llegará el UCAM tras visitar al Burgos y recibir la próxima semana al As Mónaco (martes, 20.30 horas) y el Bilbao (domingo, 12.30).