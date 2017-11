Fabián catapulta a la sub-21

Los de Celades, incapaces de sentenciar el choque pese a su dominio en Nueva Condomina, sufren al final

No hay duda de a qué juega España. El patrón está definido desde hace ya muchas temporadas. Mientras unos jugadores se marchan y otros aparecen, el estilo permanece fiel a la piel del combinado nacional, da igual que su apellido sea ´absoluta´ o ´sub-21´. Si Marco Asensio se marcha con los mayores; Ceballos llega para confirmar la continuidad de la estirpe. El madridista fue ayer el mago de la Rojita sobre el maltrecho césped de Nueva Condomina. A su ritmo, al golpe de su batuta, los de Celades imitaban el movimiento de la Tierra cuando gira alrededor del Sol. Como en esa canción en la que Chenoa dice ´cuando tú vas, yo vengo´, cada invento del sevillano era un castigo para los islandeses, incapaces de frenar su dominio en las inmediaciones del área. Pero cuando el famoso tiki-taka no daba el resultado esperado ante un rival que llegó y aparcó el autobus en Nueva Condomina, el bético Fabián demostraba que para gustos los colores. Mientras sus compañeros avanzaban en el campo de batalla sin ser capaces de conquistar territorio enemigo, el sevillano solo necesitó fijar la mira de su rifle y, con un misil de larga distancia, conseguir el único gol que subiría al marcador y que permite a España continuar con su pleno de triunfos en la fase de clasificación hacia el Europeo de 2019 -tres victorias en tres partidos-.

Seis minutos de partido bastaron para conocer las intenciones de los dos equipos que ayer jugaban en Nueva Condomina. La selección española, con Ceballos como director de orquesta, quería ser protagonista; los islandeses, por su parte, preferían esperar atrás. El temario estaba tan bien aprendido por unos y otros, que mientras que los españoles jugaban todo el tiempo en campo contrario; los visitantes buscaban cualquier posibilidad de contra para lanzar a Gudmundsson y Haraldsson, los dos únicos hombres liberados de la muralla construida por Sverrisson. Pero no se volvió loco el combinado dirigido por Albert Celades.

Como buenos y pacientes amantes, dedicaron cada segundo del partido a acunar el balón como si de un bebe se tratase. Con mucha maña, Rodrigo, Fabián y, sobre todo, Ceballos iban conquistando metro a metro el maltrecho césped de Nueva Condomina. Cada paso dado, era agradecido por Carlos Soler y Oyarzábal, los puñales por banda de la Rojita. Y si no tenían suficiente los islandeses con buscar recursos para frenar todos las alternativas de los locales, Maffeo siempre estaba atento para aparecer por ahí y colar sus centros al área.

Sin embargo, nada era suficiente. Pese al dominio absoluto, el área defendida por Olafsson era territorio prohibido para los españoles. Y eso que a los cinco minutos Borja Mayoral ya había hecho levantarse a la grada de Nueva Condomina. Un centro perfecto era rematado por el delantero madridista, pero el portero islandés se encargó de demostrar que la perfección no existe, porque con una mano prodigiosa evitó que se moviera el marcador.

La selección española seguía arremetiendo una y otra vez la línea de ocho futbolistas islandeses que no dejaban ni un hueco para que Ceballos y compañía miraran a los ojos a Olafsson. Pero ese dominio español se volvía mentiroso en el momento que los visitantes interceptaban un pase. Ahí era donde entraba en juego el plan trazado por Sverrisson. Islandia se crecía a la contra, y el primero en avisar fue Haraldsson, aunque, durante los noventa minutos, Vallejo demostró que no estaba para bromas. Ganó en velocidad las pocas veces que tuvo competencia a su lado, y no se inmutó ni cuando recibió un caño en uno de los pocos detalles que dejó el combinado de Islandia.

No se impacientaba la Rojita, y menos Ceballos, ese futbolista capaz de iluminar la oscuridad con un solo gesto. Cada vez que el esférico llegaba a sus pies, el runrún se hacía fuerte en la grada de Nueva Condomina, convertida en ese niño que no puede dejar de mirar a un mago para intentar de descubrir dónde está el truco. Sin embargo, hubo un jugador español que pareció decir basta. Si el plan A no funciona, pongamos en práctica el B, pareció pensar, porque en el minuto 35, y tras varios acercamientos de España que no daban el resultado esperado, el bético Fabián sacó el rifle y con un misil destrozó la portería defendida por Olafsson.

Quien no cambió su plan ni con el 1-0 fue Islandia. Siguieron los de Sverrrisson fieles a su planteamiento inicial. Encerrados atrás y a la espera de cualquier contra, aunque cada vez eran menos sus posibilidades. Era tan poco el peligro de los visitantes que poco a poco España se fue relajando. Con todo el campo a sus pies y con el balón siempre a buen recaudo, el partido perdió interés. Solo los detalles de calidad de los que están llamados a ser el futuro de la selección española entretenían a los aficionados. Borja Mayoral, pese a disponer de varias ocasiones, se marchó de Nueva Condomina sin gol; y Ceballos, que durante un instante fue la única bombilla encendida en el terreno de juego, tiraba de repertorio para dejar constancia de sus múltiples recursos. No era suficiente el madridista para mantener la atención de los aficionados, que a diez minutos del final ya abandonaban el campo. Pero la falta de intensidad de los de Celades estuvo cerca de costarles demasiado cara. En el último segundo, en una falta lateral, Islandia tuvo su ocasión, pero el cabezazo de Karlsson se marchó fuera.