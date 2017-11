Al UCAM le tiembla el pulso

Hannah y Kloof resuelven los problemas en ataque, pero los locales no sentencian

El UCAM CB Murcia sufrió anoche ante el Pinar Karsiyaka -del exjugador universitario Scott Wood-su tercera derrota en la Champions League (91-96). El conjunto universitario volvió a pagar de nuevo caro sus errores en la faceta ofensiva, a pesar de que con Hannah y Kloof sobre la pista -sus dos bases que acabaron con 21 puntos cada uno- se vieron los mejores minutos en ataque. Los problemas físicos de Faverani y Urtasun o la excesiva carga de faltas mermaron sus opciones en un duelo que se fue a la prórroga.

Los fantasmas del pasado domingo ante el Obradoiro aparecieron muy temprano en el Palacio. Al UCAM le costó arrancar en ataque durante unas primeras jugadas en las que el balón se paseaba por el aro y entraba a pesar de las capturas de los universitarios en el rebote ofensivo. Hasta que Kevin Tumba cazó uno de esos balones para hundirlo e igualar el partido tras la primera canasta de Scott Wood (2-2). Las rotaciones de Ibon Navarro llegaron muy pronto y el encuentro subió en intensidad. El equipo turco quiso buscarle las cosquillas a un Sadiel Rojas que no entró al juego después de que Jarrod Jones y David Kennedy le intentasen sacar de quicio en los primeros minutos.

Con Faverani y Charlon Kloof en pista, el UCAM se sintió mucho más cómodo. El base holandés supo hacerse hueco y romper a la defensa del Pinar Karsiyaka por dentro. Primero con una estupenda entrada a canasta en la que marcó los tiempos y sacó un tiro adicional y más tarde en una asistencia para que Faverani anotase sus primeros puntos de la temporada (11-8). No obstante, el UCAM perdió su buen ritmo de juego demasiado pronto. Varios ataques fallidos de los universitarios y alguna mala defensa permitieron a Kennedy recortar la distancia, pese a que Rojas fue capaz de sacar petróleo siempre en el poste bajo y a la ligera superioridad del UCAM en el rebote (15-16).

En el segundo cuarto Ibon Navarro introdujo un quinteto totalmente nuevo, salvo Rojas, con Alberto Martín, Urtasun, Lukovic y Kevin Tumba. Sin embargo, eso no funcionó a la hora de frenar un Jarrod Jones que fue el 'culpable' del primer tiempo muerto solicitado por el entrenador univeristario (15-23). El UCAM parecía desconectar del ritmo de juego hasta que apareció Marko Lukovic. El interior serbio, con un triple y una buena canasta en la media distancia, firmó cinco puntos que dieron aire a los locales (22-25). Al equipo murciano le seguía costando enlazar varios ataques exitosos y, sobre todo, poder trabajar lanzamientos asequibles, lo que hizo a Kennedy llegar hasta los diez puntos en su cuenta particular (26-32). Un parcial de 5-0, con una canasta de Soko y un triple de Hannah, obligó ahora al técnico del Pinar Karsiyaka a pedir tiempo muerto y los turcos volvieron a apretar. El UCAM contó con una técnica a su favor en la que Benite falló desde el tiro libre y después con ataques que podría haber dejado un marcador mucho más igualado al descanso, pero no lo aprovechó (32-39).

Tras el descanso el equipo unviersitario saltó con sus dos bases -Hannah y Kloof- a la pista para tratar de hilvanar jugadas mucho más claras. Pese a que al principio costó, el UCAM comenzó a encontrar mejores opciones de tiro y apretó el marcador con una falta más una técnica de Jones (39-48). Lukovic, con un triple, levantó a un Palacio nervioso por algunas rigurosas decisiones de los colegiados y seguidamente Tumba machacó una asistencia de Kloof para que los universitarios se metieran de nuevo en el partido (44-48). Kloof tuvo el empate con un triple desde la esquina tras dos tiros libres de Hannah, pero su lanzamiento fue escupido por el aro. Navarro tuvo que sentar pronto a Tumba al cometer su cuarta falta y el conjunto turco hizo lo mismo con Jones -también con cuatro- además de perder a Guven.

Sin embargo, en ese caos de infracciones aparecieron los triples de Kloof y Hannah para poner por delante al UCAM (51-50). A partir de ahí el partido se calentó en la pista y en la grada. El banquillo del Pinar Karsiyaka tuvo sus más y sus menos con los aficionados, mientras que los jugadores alargaron los últimos 8 minutos con sus constantes visitas al tiro libre. Una técnica señalada a Rojas provocó la subida de grados y decibelios, pero ahí fue cuando el UCAM comenzó a desangrarse al tener a Tumba, Soko y Rojas con cuatro faltas cuando todavía no se había llegado a lúltimo periodo (56-55).

Los universitarios parecían tener la pelota en su tejado después de remontar. Sin embargo, a la carga de falta se añadieron los problemas de Faverani y Urtasun. El pívot brasileño se retiró con aparentes molestias y el escolta, por su parte, tampoco saltó a pista en el tramo decisivo. Ibon Navarro apostó por defender en zona ante el importante hándicap con el que contaba en el juego interior y, lo cierto, es que por unos instantes funcionó (66-58). Hasta que el equipo turcó logró romper el marcador desde el perímetro con los tiros de Ugurlu y Jones, mientras que al contragolpe lograron adelantarse (69-70). Rojas y Hannah, también en un contragolpe, lograron que la iniciativa volviera a ser para el UCAM (73-70), pero el UCAM perdió a Tumba por faltas y eso dejó a Soko y Lukovic como interiores. El británico estuvo muy intenso, pero en los últimos ataques no se entendieron Benite y Hannah a cuarenta segundos del final y, más tarde, el escolta brasileño no pudo anotar en lo que podía haber sido la sentencia antes de ir a la prórroga (80-80).

En el añadido las defensas desaparecieron y el triunfo fue para el equipo más acertado en ataque. Un triple de Wood terminó por darle el empuje necesario a los turcos a falta de dos minutos para el final (87-91) y aunque el UCAM lo intentó fue imposible (91-96).