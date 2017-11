Simón: "He visto varios partidos y el Lorca no está tan mal como indica la clasificación"

El nuevo entrenador del Lorca Deportiva, Mario Simón, fue presentado ayer en la sede del club ubicada en el Artés Carrasco. El madrileño afincado en La Roda toma las riendas del un equipo que tuvo en pretemporada como técnico a José María Galiana y que el domingo pasado despidió a Manolo Palomeque. Simón, que estaba en el paro, ya dirigió su primer entrenamiento en la tarde de ayer en Hacienda del Álamo, en Fuente Álamo. Junto a él estuvieron ayer el director general, Pedro Cordero, y el presidente, Joaquín Flores.

Simón dejó clara sus intenciones: «Quien no arriesga no gana y yo he apostado por este proyecto, ya que he pedido la excedencia de profesor y voy a vivir en Lorca, por lo que estoy al cien por cien comprometido con este equipo», explicó, para añadir seguidamente que «he visto varios partidos esta temporada del equipo y la plantilla no está tan mal como indica la clasificación -penúltimo con 8 puntos-. Hay buenos futbolistas y ahora hay que cambiar, sobre todo, el estado anímico y empezar a conseguir resultados, que es lo que necesitamos».

El nuevo preparador no quiso entrar a valorar aún si la plantilla se reforzará en el mercado de invierno: «Ahora mismo nos centramos en los que tenemos y después, en el mercado de invierno, ya estudiaremos otras opciones. Ahora ni tan siquiera miro la clasificación, ya que mi trabajo está centrado en el partido del sábado contra el Granada B, y aunque hemos tenido pocos días para trabajar, ya se tiene que ver cosas», declaró.

Simón también lanzó un mensaje optimista: «No sé si soy un loco del fútbol o no, pero me apasiona y de hecho aquí estoy porque creo en mi trabajo. Estoy convencido de que el Lorca Deportiva se va a salvar, que es el objetivo prioritario», terminó diciendo el madrileño.