La Rojita vence por la mínima ante quince mil espectadores

La selección española sub-21 se ha impuesto 1-0 en Nueva Condomina al combinado de Islandia en partido clasificatorio para el Europeo de Italia 2019. La España que dirige Albert Celades ha superado con comodidad y con lo justo al equipo nórdico, en un partido que ha dominado de principio a fin en posesión y que con pocas ocasiones ha conseguido tirar la puerta abajo en la primera mitad.

España, muy segura en el pase, embotelló a Islandia durante la mayor parte del encuentro, ya que la selección visitante solo incomodó de manera leve con algún contragolpe tras recuperación en campo propio. España gozó de buenas ocasiones en el primer tiempo, especialmente Borja Mayoral tras un testarazo que atajó de forma sensacional el meta Olafsson. No obstante, la selección que dirige Albert Celades no dio tregua e insistió sobre el arco islandés.

Carlos Soler, junto con la magnífica dirección de Dani Ceballos, llevaron el peligro al área visitante. No obstante, no fue hasta el minuto 35 cuando España marcó el tanto que a la postre resultaría definitivo en el partido. Ceballos combinó en tres cuartos de campo con Fabián, que disparó desde unos 23 metros a media altura, con mucha potencia, para superar al meta Olafsson.

En el segundo tiempo, Oyarzábal y Ceballos dirigieron por banda izquierda el peligro de la Sub21, aunque no conseguirían volver a marcar dejando el marcador abierto hasta el final del choque. Mayoral gozaría de una nueva ocasión, pero la zaga islandesa evitó el gol casi en boca de gol.

En los instantes finales, Islandia se volcó sobre el área de España, y fue a través del balón parado cuando sembró algo de peligro sobre la portería defendida por Unai Simón. Finalmente, el marcador no se movería y España suma su tercer triunfo en tres partidos en esta fase de clasificación para el Europeo de Italia 2019, manteniéndose como líder de su grupo.