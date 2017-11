Sergio Jiménez: "El derbi nos debe valer para reivindicar nuestro fútbol"

Sergio Jiménez lucirá el brazalete de capitán del FC Cartagena en el partido de mañana. El jugador empieza a encontrar la recompensa a su paciencia para llegar en el mejor momento. Considera necesario que su equipo salga a por todas desde el inicio ante el Real Murcia y cree que una victoria no solo supone un espaldarazo para el liderato, sino que reivindicaría el fútbol del equipo ante las dudas en algunos momentos.

Sergio Jiménez ya cuenta en su currículum con unos cuantos derbis a sus espaldas. El jugador del FC Cartagena, que mañana sábado portará por vez primera el brazalete de capitán en uno de los encuentros con más tensión que disputa el equipo durante la temporada, fue calificado por su entrenador como un 'top' de la categoría. Su presencia parece más que asegurada, ya que el jugador nacido en Los Belones es uno de los que más ha brillado en este arranque de temporada en el conjunto cartagenerista.

Ha jugado tres derbis, pero ha vivido alguno más en el banquillo. ¿Con cuál se quedaría de todos ellos?

Hace dos temporadas derrotamos al Real Murcia en nuestro campo en una campaña complicada para nosotros. Faltaban solo tres jornadas para acabar la temporada y conseguimos vencer en aquel derbi gracias a los goles del propio cordobés y de Chus Hevia. (Chavero anotó para los granas). Era la primera victoria que yo personalmente conseguía contra el Real Murcia, lo demás han sido dos derrotas y un empate.

¿Con su experiencia en este tipo de partidos, cómo se gana al Murcia?

Creo que para eso trabajamos todas las semanas. El entrenador nos enseña vídeos y en las sesiones de trabajo nos dice cómo podemos jugar para doblegarles. Está claro que la intensidad que apliquemos será fundamental para llevarnos el partido a nuestro favor. Si no la metemos, lo vamos a tener muy jodido ganar a cualquier rival.

¿En qué se diferencia preparar un partido contra el Real Murcia que hacerlo, por ejemplo, contra el Villanovense?

Yo como cartagenero que soy no lo afronto igual uno que otro. Para mí es muy especial, es diferente a cualquier otro encuentro y quiero ganarlo a toda costa. Eso sí, en los entrenamientos de cada día no se difiere mucho de unos a otros rivales, porque son tres puntos más. Luego en el terreno de juego sí que lo notamos, porque la afición está ahí apoyando a cada equipo y sí que se aprecian las diferencias con cualquier otro tipo de rival.

¿Le dan los jugadores la misma importancia que los propios aficionados?

No puede ser igual. Nosotros somos profesionales y nos jugamos tres puntos en éste y en el siguiente. Nuestro objetivo es ganarles, alejarnos de ellos y seguir al frente de la tabla clasificatoria.

¿Pero ganar sí que será un refuerzo moral para ustedes?

Por supuesto. Hemos pasado una mala racha y hemos llegado tras dos partidos muy buenos en Jumilla y en Extremadura. Jugar bien y ganar nos puede reforzar un poco más la moral.

¿Vamos a ver al mejor Cartagena de la temporada?

Sin ninguna duda. Poco a poco se está viendo que venimos recuperando nuestro juego y creo que es un partido que nos pueda servir para reivindicar ese buen fútbol al que aspiramos.

¿Y al mejor Murcia?

Llevan tres partidos seguidos ganados y también aparecen en esta jornada con una buena predisposición. Yo sigo convencido de que si le metemos la intensidad necesaria que requieren este tipo de encuentros, y además contamos con el plus de la afición en nuestro campo, lo que ocurrirá es que venceremos.

¿Qué serán capaces de ofrecerle a la afición?

Pues intensidad, ganas y que vamos a por el partido al 100% sabiendo la importancia que tiene.

¿Qué tipo de partido espera?

Pues sobre todo un partido muy intenso, en el que seguramente serán los pequeños detalles los que decanten la balanza a un lado o a otro.

Se dice que el Cartagena tiene un defecto importante y es que no es capaz de ser regular. ¿A qué cree que se debe?

El año pasado en la primera vuelta exhibimos un gran nivel y, sin embargo, en la segunda tuvimos un pequeño bajón. En ésta yo quiero pensar que el bajón ya lo hemos dado y que esto nos ha servido para aprender de nuestros errores y ser más fuertes. Nos va a venir bien para todo lo que resta de temporada.

¿Entiende los pitos de los aficionados del último partido en casa, cuando empataron ante Las Palmas Atlético?

Cada seguidor tiene su derecho a opinar como quiera. Si somos sinceros, hicimos un partido horroroso y estoy seguro de que no se va a volver a repetir. Por tanto, que los aficionados expresen su opinión me parece razonable.

¿Cree que ha servido aquel encuentro para cambiar el chip?

Pues sí. Ese encuentros nos sirvió de mucho, para repetirnos a nosotros mismos que somos un equipo grande y aspiramos al ascenso y no podemos repetir este tipo de situaciones. El entrenador nos echó la bronca y creo que hemos cambiado a partir de entonces a la hora de afrontar y concebir los siguientes enfrentamientos.

¿Fueron Belmonte y Breis a tirarles de las orejas?

Sí, junto con el entrenador. Son cosas que pasan y están en su derecho y en su obligación a hacerlo. Creo que debemos olvidarlo ya y tratar de que no se vuelva a dar algo parecido.

¿Es este Cartagena para usted mejor que el del año pasado?

Pues creo que si hablamos de posesión del balón, nos falta un tipo como Quique Rivero, que era quien manejaba el centro del campo. Sin embargo, a la hora de encarar y ver portería, considero que estamos más completos que en la temporada pasada.

¿Echa en falta a un jugador como Quique Rivero?

Personalmente me llevaba muy bien con él. En el aspecto profesional he de decir que he visto a muy pocos jugadores como Quique Rivero y da mucho gusto jugar al lado suya.

¿Es este Sergio Jiménez mejor que el del año pasado?

El año pasado lo pasé bastante mal. Solo en el último tramo de play off me encontré mejor. Ahora me ha costado llegar porque me he ido cuidando un poco más en el aspecto físico. Pero llevo un mes mucho mejor. Las críticas me sirven para aprender y también noto cuando me apoyan los aficionados.

Pero el entrenador siempre habla bien de usted.

El entrenador es muy exigente con todos, pero le agradezco que estando mal incluso haya apostado por mí. Es el entrenador ideal para estar aquí y lograr el ascenso.

¿Está Sergio Jiménez en su mejor momento?

Creo que mi mejor versión está por venir. Cuando llegó Monteagudo hace dos años estaba al máximo y creo que debo alcanzar ese nivel.

¿Entienden que la grada sea tan exigente con ustedes?

Claro que sí. Este Cartagena es un equipo para ascender y se entiende que la gente sea así. No solo ellos, también los dirigentes, porque somos un club para estar arriba.

¿Pero sientan mal desde el campo los silbidos?

Pues muy bien no sientan. Nos vendría mejor un grito de apoyo que eso, pero los asumo. Eso nos debe servir para mejorar.

¿Y con usted? ¿Ha sido exigente la afición?

No tengo queja. Es verdad que en algún momento sí que lo he sentido, pero la mayoría de las veces los aficionados se han portado muy bien conmigo.