El derbi de los runners

Critican a los dirigentes por no saber negociar el precio de las entradas para la afición

Paco Ballesta y Antonio Alloza no tienen nada, a simple vista, en común. Uno vive en Murcia y otro en Cartagena y hasta esta semana sus vidas no se habían cruzado. El derbi del próximo sábado es el vínculo que ha permitido que estos dos aficionados al fútbol regional disfrutasen de un rato juntos, hablando de una de sus grandes pasiones, el Real Murcia para Paco y el FC Cartagena para Antonio, pero también de la otra que comparten y que, en este caso, no tiene dobleces, se trata de su afición a correr carreras populares. Antonio Alloza, que compite con el club Runtritón de Cartagena, tiene 34 años y es fiel aficionado albinegro, Paco, del Club Rajaos Runner de Alcantarilla, cuenta con 50 y es del Murcia.

Los dos runners acudirán, cada uno por su lado, con amigos sobre todo, al estadio Cartagonova para disfrutar de un encuentro que por mucho que se repita, cada año es único y conforme se acerca la fecha, más emocionante.

Antonio Alloza reconoce que el Real Murcia llega muy bien al partido, pero el Cartagena es líder y juega en casa. ¿Qué mas se puede pedir? «Creo que el Real Murcia llega mucho más fuerte, ahora que lleva cinco partidos seguidos puntuando y sin perder. Pero el liderato del Cartagena es un plus de motivación para el equipo y no hay mejor escaparate que el Cartagonova, para mantenerse en cabeza y sacarle más puntos al Real Murcia».

Paco responde que los ´ex´ le pueden jugar una mala pasada al rival. «En ambos equipos hay exjugadores que han participado en el rival años atrás y seguro que ahora vendrán con un extra de motivación, como es el caso de Chavero en el Cartagena o Llorente en el Real Murcia. Chavero es un jugadorazo y cuando no pierde los papeles en el campo, porque tiene la cabeza un poco frágil, pues demuestra lo que vale».

Tanto el Cartagena como el Real Murcia han encontrado la manera de volverse a congraciar con sus aficionados. Mientras que el club albinegro ha sufrido los silbidos de sus seguidores por el escaso fútbol visto en determinados momentos, los granas han torcido el gesto con un equipo que no levantaba cabeza. Ahora parece que todo ha cambiado.

«El Murcia ha tenido un inicio complicado en el que ha sumado pocos puntos. Ahora tenemos que ganar los partidos como sea, por lo civil o lo criminal. El juego de Salmerón es más efectivo que vistoso, pero nos conformamos. Ya llegará el juego bonito cuando haga falta, que es en la fase de ascenso. De momento vamos a sacar los puntos y este sábado si son tres, mejor, que necesitamos más los puntos que el Cartagena», comenta el aficionado grana.

Antonio, por su parte, añade que «el Cartagena no tiene un juego regular, pero sí que goza de una plantilla potente para lograr entrar en play off sin apuros. Me arriesgaría a decir que el ascenso lo tiene en la palma de la mano si quiere y pone interés».

Ambos reconocen que en los banquillos Salmerón está sacando buen rendimiento a la plantilla del Real Murcia, a pesar del poco tiempo que lleva. Con Monteagudo también coinciden: tantos partidos en el cargo hacen más visibles sus defectos.

Alloza, abonado del Cartagena, admite que «Salmerón, como ha dicho Paco, ha sabido sacar rendimiento del equipo y ha inculcado la lucha y el esfuerzo para sumar los puntos. A Monteagudo le falta sacar más punta a cada jugador, creo que todavía le falta ese recurso al entrenador del Cartagena, pero también debería saber cómo dar un empujón de motivación a sus jugadores».

Paco, por otro lado, subraya que «me quedo con Salmerón por lo visto hasta ahora. A Monteagudo le falta continuidad. Puede hacer grandes partidos una semana y otra venirse abajo y no conocer al Cartagena de la jornada anterior».

Entienden la rivalidad de una manera bien distinta al del aficionado de a pie. Ambos vienen del mundo del atletismo y destacan la ausencia de polémicas y la deportividad como fundamento. «El atletismo es mucho más solidario que el fútbol. No tenemos la rivalidad de los futbolistas. Si otro participante necesita agua se la ofreces y si se cae te paras para ayudarlo. Nos gustaría ver un poco más de eso en el fútbol», admite Paco, abonado del club grana.

«Los atletas vivimos el deporte de otra manera», suscribe Antonio. «Cuando hay un problema no nos insultamos o nos tiramos piedras unos a otros. Comprendemos que un día se puede estar arriba y otro abajo. Es un ambiente mucho más sano, pero la competitividad es con uno mismo que con los demás».

Por eso, no entienden que ni las directivas sean capaces de ponerse de acuerdo para beneficiar a los aficionados de uno y otro bando. «El asunto de las entradas y los precios perjudica principalmente al espectáculo. Creo que el sábado estaría el campo a rebosar y todo sería una fiesta del fútbol. Seremos alrededor de 400 aficionados del Real Murcia los que vendremos, pero podríamos ser muchos más, cada uno cantándole a su equipo y metiéndose a la afición contraria, y al terminar todos a tomarnos una cerveza al otro lado de la Rambla», dice el seguidor grana.

Si se tuviera que medir la entrega con la que las aficiones viven el encuentro, tanto el cartagenero como el murciano consideran que es la afición albinegra la que más pasión le pone a este tipo de encuentros, tanto en el Cartagonova como en Nueva Condomina. «Los cartageneros siempre lo vivimos más ­-explica Antonio-, porque al Murcia lo vemos siempre un rival fuerte. El Murcia necesita el apoyo de su afición y solo va al campo cuando está en Segunda División» («y cuando regalaban entradas», añade Paco).

El seguidor grana, en tono socarrón, cree que el Murcia es la salsa de la fiesta: «Para Cartagena es un espectáculo y un lujo que venga el Real Murcia. De hecho, cuando esto sucede las gradas del Cartagonova se llenan. Los dos últimos años después de lo que iba a ser una fiesta del fútbol, la afición se ha ido desencantada. Cuando se celebra algo antes, termina la fiesta mal», recuerda Paco Ballesta.

Para los dos seguidores, el único reto con el que los aficionados deben ir el sábado al Cartagonova es vivir el ambiente como una fiesta que es, sin buscar otro motivo más, porque la semana siguiente habrá otro partido y el derbi ya será historia. «Es un simple derbi, que hay que disfrutarlo y que gane el mejor», indica Antonio Alloza, a lo que Paco añade que «espero buen ambiente, que predispone a jugar buen fútbol por parte de los jugadores. Que nos den espectáculo. Ya que vamos a pagar 20 euros por las entradas, que al menos nos den 20 euros de espectáculo. Para mí, un empate sería un buen resultado».