Juan Mata: "El fútbol tiene una capacidad única de despertar conciencias"

A Juan Mata (Burgos, 1988) ya se le conoce como "el futbolista que quiere cambiar el mundo". "Es admirable la respuesta de tantos jugadores y jugadoras de divisiones más bajas, pese a sus salarios menores", asegura.

Se ha tachado muchas veces al fútbol como un sedante o una vía de escape de los problemas que rodean a la sociedad.

El fútbol tiene una capacidad única de unir masas alrededor del mundo y el potencial para despertar conciencias y promover valores positivos en la sociedad, gracias a su increíble repercusión.

¿Cómo nace el proyecto Common Goal?

Nace de mis conversaciones con Jürgen Griesbeck, fundador de StreetFootballWorld, ONG que lleva más de 15 años desarrollando y estructurando proyectos de fútbol para desarrollo social por todo el mundo, colaborando con más de 2 millones de niños y niñas de manera diaria en la actualidad. Una idea llevó a otra y decidimos comenzar el movimiento en agosto de este año.

¿En qué acciones se va a destinar el dinero recaudado?

En organizaciones de fútbol para el desarrollo que utilizan sus recursos mejorando las condiciones de vida y oportunidades para jóvenes a través de nuestro deporte. Cada miembro de Common Goal, obviamente, tiene la capacidad de decidir adónde destina sus donaciones, en función de su lugar de origen u otros factores con los que se identifique.

En estos primeros meses ha sido destacada la adhesión de futbolistas mujeres, un colectivo con un nivel salarial muy inferior al fútbol masculino. ¿Ha notado una mayor empatía solidaria por parte de ellas, que no de los llamados grandes 'cracks'?

He notado gran empatía por ambas partes. Sí que es cierto que la respuesta por parte de muchas mujeres futbolistas ha sido fantástica, pese a que su nivel de ingresos no es tan elevado. Es una cuestión de tener paciencia, es un proceso de largo recorrido, y en el caso de los 'grandes nombres' como comentas, ya tenemos algunos y más que iremos anunciando próximamente. Es verdaderamente admirable también la respuesta de muchos jugadores y jugadoras de divisiones más bajas, que pese a contar con salarios mucho menores, quieren sumarse a la causa a través de su amado deporte.

¿De dónde nace su espíritu solidario?

Del reconocimiento de la situación privilegiada en la que estoy gracias al fútbol, y obviamente también de la forma en la que mi familia entiende la vida. Mis abuelos, tíos, padres, hermana... son personas con unos valores fantásticos.

Describe el viaje a India como «un shock». ¿Qué realidad se encontró?

Una realidad llena de extremos, en la que el lujo y las condiciones más precarias estaban separadas por escasos metros. Una realidad en la que muchísimas personas viven en situaciones verdaderamente difíciles. Una realidad que el deporte, y el fútbol en particular, por ejemplo a través de organizaciones como la Fundación Óscar que visité, tiene la capacidad de mejorar.

Asier Garitano dice que nunca viste chaqueta y corbata en los partidos porque quiere ser el reflejo de lo que ve en la calle, en Leganés, una ciudad obrera, con muchas fábricas. ¿Es un deber de técnicos y futbolistas estar más cerca de la realidad social, como ciudadanos?

No creo que sea ningún deber. Los futbolistas, antes que futbolistas, somos personas, y va en la personalidad de cada uno ser una manera u otra. Hay muchas personas que no son futbolistas y no se sienten cerca de las realidades sociales. No lo considero un deber, al final creo depende más de la persona en sí que de su trabajo o profesión.

¿Qué atmósfera ha notado en una ciudad de latido industrial como Manchester?

Manchester siempre ha sido una ciudad con gente honesta y trabajadora, a la par que creativa. El trato que he recibido desde que llegué siempre ha sido cercano, estoy muy agradecido a la gente de Manchester.

¿Qué hábitos y rutinas tiene, más allá del fútbol?

Trato de mantener viva mi curiosidad. Conocer nuevos lugares de Manchester, disfrutar viendo películas, exhibiciones, yendo a conciertos...

Como devoto lector. ¿Cuáles son sus influencias literarias?

Siempre me han gustado mucho autores como Murakami, Auster, Galeano, Cortázar... pero va por épocas, también me gusta leer autobiografías de gente que me parece interesante.

Una última. El Valencia parece que resurge...

¡Y tanto! Y yo me alegro muchísimo por ello. Ojalá pueda mantener este gran nivel hasta final de temporada, el club y la afición lo merecen.