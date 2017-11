El FC Cartagena visita un campo inexpugnable

Los albinegros, con Cristo como novedad en la convocatoria, intentarán llegar líderes al derbi con el Murcia

El Estadio Francisco de la Hera asistirá esta tarde (17:00, 7TV) a un duelo a cara de perro entre dos pesos pesados del grupo IV, que antes de iniciarse la decimotercera jornada de competición ostentan el primer y el segundo puesto en la tabla clasificatoria. El Cartagena, en una dinámica un tanto irregular, se ha encaramado al liderato con su victoria en Jumilla, y ha dejado atrás una serie de actuaciones desalentadoras que tambalearon los cimientos del proyecto de Monteagudo. El toque de atención del técnico a la plantilla tras el empate bochornoso ante Las Palmas Atlético hizo reaccionar al equipo en Jumilla y obtener tres puntos fundamentales. Sin apenas descanso, y con el factor añadido de la carga de partidos a causa de la Copa del Rey, los albinegros saltarán esta tarde a un campo del que nadie ha conseguido llevarse los tres puntos esta temporada.

La campaña pasada, el Cartagena vencía por 0-2 en Almendralejo en una desapacible tarde de noviembre. Por entonces, los de Monteagudo dominaban con puño de hierro la categoría, y el Extremadura poco tenía que ver con el que se van a encontrar hoy. Los azulgranas lograron salvar la categoría a duras penas en un tramo final de infarto después de toda una temporada en descenso. Pero este curso, los objetivos son muy distintos. La inversión realizada convierte al Extremadura en uno de los aspirantes a estar, como mínimo, en puestos de play-off a final de temporada.

El inicio del curso no fue del todo malo para los de Almendralejo, pero tras una derrota ante el Recreativo y ceder su único empate en casa ante el filial de Las Palmas, la directiva fulminó al entrenador, Agustín Izquierdo. Con Manolo Ruiz a los mandos del equipo desde la jornada 9, el Extremadura ha reaccionado y, a día de hoy, es segundo con 22 puntos, los mismos que el Cartagena. Recordemos que hay cuatro equipos empatados con la misma cifra (los dos contendientes de esta tarde, además de Écija y UCAM Murcia), pero los albinegros son líderes por la diferencia de goles.



Con Cristo pero sin Moisés

El técnico cartagenerista, Alberto Monteagudo, anunció que haría algunos cambios para el partido de hoy, con el objetivo de que no se note demasiado la carga de minutos en las piernas de los futbolistas. En la defensa, la escasez de efectivos obliga al manchego a utilizar siempre a su línea de confianza: Óscar Ramírez, Moisés, Míchel Zabaco y Jesús Álvaro. Sin embargo, el central sevillano sigue de baja por su lumbagia, y de nuevo será el venezolano Josua Mejías quien ocupe su lugar en el centro de la zaga. La otra bala en la recámara es Alberto Aguilar, pero el ex del Málaga no juega de titular en liga desde el 3 de septiembre.

Aunque era duda hasta el último momento por unas molestias musculares, finalmente el centrocampista Miguel Ángel Cordero ha entrado en la lista de convocados para viajar a Almendralejo. Entre Sergio Jiménez, Poley, Chavero y el propio Cordero, Monteagudo debe decidir la pareja que formará en la sala de máquinas.

Por su parte, Cristo Martín regresa al equipo dos semanas después. Su última aparición fue hace dos semanas ante el Granada B. Su tobillo no le ha permitido actuar en Copa del Rey ante el Sevilla ni en los dos últimos compromisos ligueros. Los albinegros han echado de menos el dinamismo del mediapunta tinerfeño en la zona de tres cuartos de campo, donde suele asociarse con sus compañeros para trenzar muchas de las jugadas de gol del Cartagena. Hasta hoy, su puesto era ocupado por Kuki Zalazar, aunque no es descartable que los dos jueguen de inicio, con el hispano-uruguayo tirado a uno de los dos costados.

En la punta del ataque, se espera el regreso de Isaac Aketxe a la titularidad. Monteagudo dejó al vasco en el banquillo en Jumilla, y Moussa cumplió con creces con su papel. El vasco deberá tener cuidado para no ver una hipotética quinta tarjeta amarilla que le impediría jugar en el derbi del próximo sábado ante el Real Murcia. Así pues, los albinegros intentarán esta tarde dar un golpe encima de la mesa ante uno de los candidatos para el ascenso, y de esa manera llegar con la moral con las nubes al esperado derbi regional.