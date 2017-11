El UCAM, ante una misión imposible

Seis partidos ha jugado la UD Melilla en su estadio, el Álvarez Claro, y ninguno de los seis rivales a los que se ha medido ha conseguido perforar la portería del conjunto norteafricano. Y ni qué decir tiene, como es obvio, ganar. Con esa carta de presentación, el UCAM Murcia CF deberá disfrazarse de Tom Cruise para ser capaz de extraer algo positivo de su visita a Melilla.

A partir de las 12.00 horas ( Popular TV), el equipo que dirige Lluís Planagumá tiene ante sí una misión que, a priori, parece imposible. Pero, por complicado que parezca, el UCAM ya ha encontrado la fórmula en temporadas anteriores para asaltar la casa del conjunto melillense. Nunca han perdido los universitarios en sus tres salidas anteriores al feudo del Melilla, donde han ganado por la mínima (0-1) en dos de esas ocasiones y también han sabido empatar sin goles en el mismo escenario.

Eso sí, el Melilla de este año no es precisamente un equipo arrollador en fase ofensiva. Tan aguerrido como físico, sumado al fuerte viento que casi siempre golpea sobre el Álvarez Claro, se antoja un duelo entre dos contendientes que en sus últimas comparecencias no han alardeado de potencial en ataque. Los melillenses no han conseguido marcar en las dos últimas jornadas, aspecto que preocupa a su técnico, Manolo Herrero, y a la hinchada norteafricana, ya que además de no ofrecer ni un solo tanto, cayeron derrotados y empataron ante el CD Ejido y el Extremadura, respectivamente. No obstante, el UCAM se encuentra en una dinámica positiva de cinco jornadas sin perder pero ensombrecida por las malas sensaciones tanto en juego como en resultados en sus últimas actuaciones como local. Sin embargo, el equipo de Planagumá se está mostrando tan fiable y sólido fuera de casa como el Melilla en su estadio: el partido, sin duda, implicará un choque de trenes y estilos de mucho interés.

En cuanto a la convocatoria, Lluís Planagumá cuenta con la obligada baja por sanción de Fran Pérez, que visionó una cartulina amarilla en el último duelo frente al Ejido y que, a su vez, culminó el primer ciclo de amonestaciones de la temporada para el central santanderino. No obstante, el que también regresa tras cumplir dos encuentros de sanción es el extremo vasco Urko Arroyo, que previsiblemente volverá a la titularidad para dotar de frescura el ataque universitario. Además, y como viene siendo habitual, con más motivo en esta semana que concluye con su tercer partido en apenas ocho días, Planagumá volverá a introducir rotaciones, una tónica habitual en su manual de trabajo.