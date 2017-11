Onwu reparte justicia para el Lorca FC

El Artés Carrasco presenta la mejor entrada de la temporada

Por fin sonrió la fortuna al Lorca FC. Tras varias jornadas el equipo lorquino sumó su tercer triunfo de la temporada al vencer 'in extremis' al peor equipo que ha pasado por el recinto lorquino, el Córdoba. Un gol en el tiempo añadido de Onwu hizo justicia por lo acaecido en el encuentro. El Lorca FC fue el dominador del choque ante un rácano Córdoba y dispuso de las mejores ocasiones, por lo que el triunfo supone un balón de oxigeno para los lorquinos.

Las acciones populares emprendidas por la directiva local a lo largo de la semana surtieron efecto y se batió el récord de asistencia de público. Un espectacular ambiente para un partido que se antojaba como la que podía ser

la primera final para el técnico Curro Torres, por aquello que el rival, el Córdoba, es un rival directo y era poco menos que obligatorio sumar los tres puntos. El entrenador lorquinista, que ayer vistió de gala por vez primera en la presente campaña, siguió confiando en casi los mismos. Volvió Pina al lateral derecho así como Javi Muñoz en el medio centro. Fueron las únicas novedades con respecto al penoso partido disputado ante el Granada. Bajo la atenta mirada de, Raúl Moro, Jose María Salmerón -presidente y entrenador del Real Murcia-, José Manuel Aira -exentrenador del Albacete y del Murcia- y Juan Carlos Cordero, entre otros, el equipo lorquino salió con mucha intensidad.Presionando muy arriba, intentando dificultar la salida del balón de los cordobeses -anoche de rosa-, quienes mostraron un sistema y forma de jugar muy parecida a la de los locales.

El primer cuarto de hora fue para los de casa, aunque lo único que brillaba en el recinto lorquino era la impresionante luna. Los visitantes no pasaban de medio campo mientras que el Lorca merodeó bastantes veces el area visitante. A los cuatro minutos Javi Muñoz envió un gran pase a Tropi, que había marcado una diagonal, eludió al meta en la frontal del área, pero nadie pudo aprovechar la salida del meta. Seis minutos después, Noguera sacó un zurdazo desde la frontal,pero Kieszek repelió bien.

Conforme pasaban los minutos se observaba el miedo escénico de ambos equipos a no encajar. No en vano, los contendientes son los más goleados de la categoría. El Lorca controlaba el choque, tenía el balón, pero no llegaba con claridad a la meta rival. Cuando pisaban área se fundían los plomos. Kieszer tenía trabajo, aunque solo fuera para sacar de portería. Sin embargo, Dorronsoro fue un mero espectador.

En el minuto treinta y uno Nando disparó tras aparecer desde la banda izquierda, pero el cuero salió cerca del larguero. Tres minutos después, el colegiado, a instancias de su auxiliar, anuló un gol a Apeh. Muy dudoso el posible fuera de juego del nigeriano del Lorca, que había superado al portero con un cabezazo. El Lorca proponía fútbol pero sin meter miedo en los metros finales. Javi Muñoz era el arquitecto en la parcela ancha, Apeh tenía mucha actitud, Noguera apenas entraba en juego, Nando hacía la guerra por su cuenta y los centrales defendían bien pero no tenían prisa a la hora de crear.

El Córdoba no llegó ni una sola vez a las inmediaciones de Dorronsoro. Muy flojo el equipo de Juan Merino en el primer acto. Al descanso, empate sin goles en una primera parte con dominio local pero nada de nada en los momentos decisivos. La primera acción del segundo acto pudo suponer un gol local. A los dos minutos Tropi ejecutó una falta cerca de la frontal del área ajustada al poste,pero Kieszek respondió con un paradón. La tónica era la misma. Dominio del Lorca, buena defensa del Córdoba y sin ocasiones. La salida de Aguza dio algo más de control en el medio campo de los visitantes y Curro Torres no tenía claro que cambios debía hacer. Decidió dar entrada a Ojeda, sin convocar en los últimos partidos, por Javi Muñoz y el canario le dio más chispa a su equipo. pero perdió el control de la parcela ancha.

El partido se abrió, el Lorca seguía sin ideas en la línea de tres cuartos y el Córdoba se acercaba con peligro. En el minuto sesenta y seis los andaluces tuvieron la ocasión mas clara del partido a través de un murciano. Gran disparo de Sergi Guardiola y paradón de Dorronsoro. La salida al campo de Carlos Martínez y, sobre todo, la de Manu Onwu, a falta de cuatro minutos, se antojó demasiado tarde. Por tal motivo Curro Torres escuchó los primeros y el tramo final fue de locos. El Lorca arriesgó y el Córdoba ya quería no perder. Fue un monólogo del cuadro lorquino ante un rival encerrado en su área. Sin embargo, en un contragolpe pudo llegar el gol cordobés que atajó bien Dorronsoro.

El Lorca, a la desesperada, se marchó al ataque y tuvo premio. En el tiempo añadido, tras varios lanzamientos a portería, rechaces de la defensa y portero, llegó Onwu para empujar al fondo de la red eñ balón. Primer gol del delantero navarro en la presente campaña que suponen tres puntos merecidos y necesitados del equipo lorquino.