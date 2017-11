El Jumilla, una perita en dulce

Los vinícolas, con un solo triunfo, sufren las bajas de Chaco, Fran Moreno, Campoy y Montesinos, mientras que Robles y Andrés tienen difícil llegar

El Real Murcia tendrá el domingo la oportunidad de cerrar una semana perfecta. Después de ganar en Nueva Condomina al Granada B y de conseguir ante el colista Las Palmas Atlético su primer triunfo a domicilio, los murcianistas recibirán mañana a un rival propicio para sumar tres puntos que le relancen en la clasificación después del mal inicio liguero. Con la moral cargada tras la llegada de Salmerón, el calendario se ha convertido en el mejor aliado del Real Murcia.

Si el miércoles ganaban al filial canario, último del Grupo IV; mañana en Nueva Condomina se medirán a un Jumilla que solo lleva una victoria en lo que va de liga. Si la falta de resultados del cuadro vinícola es un punto a favor para los murcianistas; las importantes bajas con las que llega acaban por convertir al equipo de Pato en el rival idóneo para que los granas consigan su tercera victoria consecutiva y la cuarta en cinco encuentros.

A la vez que todo son noticias positivas en el Real Murcia; los problemas se acumulan en el Jumilla. La destitución de Ángel Cuellar -en ocho jornadas solo fue capaz de lograr cuatro empates- y la llegada de Pato al banquillo parecían frenar la sangría, de hecho con el técnico oriolano se sumaron cuatro puntos en los dos primeros partidos -empate ante el Granda B y primera victoria del curso frente a Las Palmas Atlético-, pero el calendario ha dado la espalda a los jumillanos. En una semana se han enfrentado al Extremadura y al FC Cartagena, ambos al frente de la clasificación con 22 puntos, y todavía les queda visitar Nueva Condomina. Y en su viaje a Murcia tendrán dificultades para poder completar una convocatoria de garantías.

Son cuatro los jugadores que ya saben que no podrán estar en el estadio murciano. El delantero Chaco y el centrocampista Fran Moreno, dos de las piezas llamadas a ser importantes en el cuadro vinícola, se caen de la lista tras ser expulsados el pasado miércoles frente al FC Cartagena. No serán los únicos, porque Pato tampoco podrá contar con dos jugadores de refresco que podrían haber ayudado ante las bajas de los titulares. Ellos son los jóvenes Adrián Montesinos y Andrés Campoy. Al estar cedidos por el Real Murcia en el Jumilla, ambos no podrán jugar ante su ex equipo al tener en sus contratos la conocida como 'cláusula del miedo'. Todos estos inconvenientes dejan la línea ofensiva del cuadro vinícola bajo mínimos, lo que podría ser aprovechado por un Real Murcia que en el inicio liguero ha dado muchas facilidades atrás, pero que ahora lleva dos partidos dejando su portería a cero.

Si cuatro ausencias son demasiadas para una plantilla que se hizo deprisa y corriendo en el mes de agosto y que por el retraso perdió la oportunidad de reforzarse bien en algunos puestos claves, teniendo que apostar por muchos jugadores jóvenes, Pato también tendrá que lidiar con los problemas físicos de Ángel Robles y de Andrés Sánchez, quienes acabaron tocados en el partido del miércoles. El ceheginero, que lleva dos días en manos de los fisioterapeutas del club, tiene muy complicado recuperarse a tiempo para estar en Nueva Condomina; mientras que el lateral murciano, una de las piezas fundamentales del equipo, será duda hasta el último momento.

Para completar la convocatoria Pato podría tirar del delantero Titi, que ya ha superado su lesión y que lleva algunas semanas entrenando con el grupo, aunque, de entrar en la lista, el murciano, que lleva desde febrero sin jugar por una grave lesión, estaría en el banquillo, pudiendo disputar algún minuto en la segunda parte.

Otra de las ventajas de las que podría aprovecharse el Real Murcia es de la debilidad defensiva que los vinícolas muestran semana tras semana, y que se han agravado con errores graves como el cometido por el meta Mandaluniz frente al Granada B. El fallo del guardameta permitió a los andaluces empatar un encuentro que los locales tenían encarrilado.