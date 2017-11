Faverani, listo para ganar 'peso'

Vítor Faverani ha entrado en el UCAM Murcia CB con sus compañeros ya rodados, adaptados al sistema de juego impuesto por Ibon Navarro. Pero el pívot hispanobrasileño, después de haber disputado minutos en los tres últimos encuentros, aunque de forma testimonial, ya está listo para ganar 'peso' en el juego del equipo. Ayer, en rueda de prensa, el entrenador admitió que la adaptación del internacional está siendo «lenta porque también le ha tocado jugar en los últimos partidos contra jugadores como Rasid Mahalbasic (EWE) y Seraphin (Barcelona), que tienen más peso que él», pero que ahora ya ha llegado el momento de que «vaya cogiendo sensaciones» y que el UCAM «sepa jugar con él en ataque y en defensa». El preparador vasco no ocultó que «es un proceso que nos nos puede hacer dar un paso hacia atrás, pero en el futuro serán dos hacia adelante. Hay que adaptar cosas y eso siempre supone dar medio paso hacia atrás para que todo el mundo se adapte y que tratemos de sacar provecho en el futuro.

El Obradoiro que llega mañana al Palacio de los Deportes (12.30 horas, Movistar) cuenta con un pívots en su plantel que se adapta más a las características de Faverani, el gigante Artem Pustovyi, de 2,18 metros de estatura y que promedia 12 puntos y 6,8 rebotes. Para tratar de parar al ucraniano, Ibon Navarro espera una mayor aportación de su '5' brasileño, también con el fin de dar más descanso a Kevin Tumba y Marcos Delía, quienes llevan una carga de minutos superior a la que tenía prevista el entrenador. «Por el camino hemos tenido problemas físicos que han hecho que algunos jugadores tuvieran que jugar más minutos de los que nos hubiera gustado, y es algo que no ha sido por el cúmulo de partidos, ha sido más por un tema de bajas. Los pívots llevan más minutos de los que nos gustaría, pero con todo no llegamos mal a nivel físico ni tampoco creo que lleguemos mal a nivel anímico», afirmó en rueda de prensa el técnico.

Después de ganar en el Palau Blaugrana y de caer frente al EWE Oldenburg en la Champions League, ahora llegan tres partidos a priori más asequibles en la ACB, con el duelo frente al Obradoiro, la visita el sábado que viene a Burgos y el duelo en el Palacio frente al RETAbet Bilbao Basket el domingo 19 de noviembre. Pero Navarro alerta de los peligros que acechan a su equipo: «A mí no me gusta contar milongas, pero lo cierto es que este domingo tenemos un partido muy complicado tras disputar en Alemania el que hasta ahora ha sido el encuentro más difícil que hemos afrontado a nivel técnico y táctico y que jugamos casi sin tiempo para prepararlo. Ahora llega el Obradoiro, un rival que te exige mucho y ante el que debemos tener un nivel de concentración altísimo, pues tácticamente es de una dificultad mayor que el que ganamos contra el Barcelona», precisó el técnico de Vitoria, quien espera que sus jugadores «estén muy mentalizados y que también lo esté la afición».

No ocultó el preparador que el equipo no ha dejado de trabajar, pero ha perdido un punto de agresividad (defensiva) en los últimos encuentros, aunque no es algo que me tenga especialmente preocupado. Hay que quedarse con lo mejor de nuestra defensa y con lo mejor de nuestro ataque, aunque yo prefiero ganar por 73-68 que hacerlo por 98-93», aseguró.