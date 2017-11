"Conservar el liderato es dar un golpe en la mesa antes del derbi"

El técnico dice que hará cambios en el once inicial aunque añade que deberá "hilar muy fino"

El FC Cartagena tiene ante sí una oportunidad para demostrar a propios y extraños que la victoria de la última jornada ante el Jumilla o los tres puntos cosechados ante el Granada B en la anterior salida no son una mera anécdota y que su intención es permanecer entre los cuatro primero, tal y como hizo el año pasado a lo largo de toda la temporada. Sin embargo, con un traspié corre el riesgo de pasar de la primera posición en la que hoy se encuentra a quedar fuera de la fase de ascenso si el resto de equipos saldan con victoria sus correspondientes enfrentamientos. «Este grupo no se parece al resto de la Segunda División B», explicaba el entrenador albinegro, Alberto Monteagudo, en la rueda de prensa previa al choque «Nosotros no estamos pensando ahora estar o no en play off, sino en tener buenas sensaciones durante los encuentros. Queremos ganar y si en Almendralejo salimos como primeros en la clasificación, querrá decir que hemos ganado el partido y daríamos un golpe en la mesa para llegar ilusionados y con muchas ganas antes del derbi de la próxima semana».

El equipo albinegro se enfrenta el próximo sábado a partir de las seis de la tarde en el Cartagonova al Real Murcia en encuentro correspondiente a la decimocuarta jornada de Segunda B.

El entrenador subrayó que ayer viernes era el día en el que la plantilla andaba más afectada físicamente tras el partido entre jornada de esta semana. Por eso apuesta por algunos cambios en el once que salte de inicio en el Francisco de la Hera de Almendralejo ante el Extremadura. «Vamos a tratar de que los jugadores lleguen lo más frescos posible. Habrá cambios, aunque es necesario hilar muy fino, porque es un campo amplio, con un buen césped en el que debemos ofrecer el máximo rendimiento».

Moisés es baja definitiva porque no se ha terminado de recuperar de una lumbalgia y no ha podido entrenar con sus compañeros. Cordero, por su parte, era duda ya que padece unas molestias musculares, aunque será hoy cuando el preparador decida si lo incluye o no en la expedición.

Dice que el Cartagena llega a este choque «reforzado» por cómo jugó la plantilla en el último encuentro y con la pretensión de recuperar «la chispa futbolística que no hemos tenido pero que espero que volvamos a tener, ya que nos medimos ante un oponente valiente, que irá a por el encuentro y esos son los equipos a los que nos gusta enfrentarnos, que pelean para ganar los partidos. Espero ver a un Cartagena que hace fútbol vistoso y, sobre todo, que genera ocasiones».

Dice que ante el Jumilla vio a un plantel «serio, solvente, fuerte defensivamente y que hizo lo que tenía que hacer porque entendió bien el partido y lo hicimos muy bien para las circunstancias. Hubo una reacción porque la gente estaba muy dolida tras el partido ante Las Palmas Atlético».

Mantiene la esperanza Monteagudo de que su Cartagena sea «el mismo que el que se vio en Jumilla a nivel de compromiso y a nivel futbolístico el que vimos ante el UCAM en La Condomina. Un Cartagena con velocidad por fuera, que es capaz de hacer contras y que retiene el balón. Si mezclamos las dos cosas tendremos muchas opciones de ganar. Si somos nosotros con la pelota y ofrecemos el nivel de compromiso de Jumilla o Granada somos un oponente muy jodido».

Sergio Jiménez estuvo también en boca del entrenador durante la rueda de prensa y todo fueron elogios para el canterano. «Si él -Sergio Jiménez- está a su nivel crecemos mucho. Tiene salida con el balón, fuerza y robo. Creo que es un futbolista 'top' de la categoría y el equipo mejora. Es la referencia por delante de los centrales y el equipo lo ha notado mucho».