Toque de atención a Golobart por sus declaraciones sobre Cataluña

El entrenador del Elche, Vicente Mir, ha desvelado esta mañana que el club ha dado "un toque de ateción" a Golobart, ex jugador del Real Murcia, por sus declaraciones sobre el conflicto de Cataluña. El central franjiverde escribió un twitter en el que señalaba: "En 1940 Franco fusila a Companys. En 2017 Rajoy encarcela a Puigdemont. Poco ha cambiado #Presos políticos".





El entrenador del conjunto ilicitano, cuando se le ha preguntado por el tema ha comentado que "Golobart es especial. Es una opinión y espero que no afecte, aunque tiene que saberse controlar. No creo que sirva de nada y no voy a entrar en el tema porque ya se le ha dado un toque de atención".Cuando se le ha preguntado a Mir si el "toque de atencion se le había dado él o el club" ha respondido: "el club". "Espero que no se vuelva a repetir. Yo con una mirada le sobra".El central del Elche, natural de Barcelona, publicó un tuit relacionado con la orden de detención del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y sus consellers, por distintos delitos relacionados con la declaración unilateral de independencia de Cataluña, en el que decía lo siguiente: "En 1940 Franco fusila a Companys. En 2017 Rajoy encarcela a Puigdemont. Poco ha cambiado.... #PresosPolíticos". Algunos le recordaban al jugador franjiverde que los que están detenidos han incumplido la ley, otros ponián en tela de juicio su rendimiento sobre el césped, aunque también había los que alababan su valentía por dar su opinión en público. Golobart, ha contestado a todos ellos y ha dejado claro que "siendo un ciudadano más, me veo afectado como uno más. Opino y respeto"