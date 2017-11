Salmerón aprende a vivir sin Curto

El atacante Pedro Martín podría reaparecer el domingo ante el Jumilla

Cuando el 15 de octubre ante el Marbella la rodilla de Víctor Curto dijo basta, todo el murcianismo se quedó con un sabor muy amargo a pesar de la victoria ante el Marbella por 3-0, ya que el precio a pagar había sido muy caro, el Murcia perdía, ahora se sabe que en el mejor de los casos son dos meses de baja, a su delantero referencia que este curso llevaba tres tantos en la Liga y cinco en la Copa del Rey, todo un mazazo para una afición que estaba viendo a su equipo en plena crisis y que encima perdía a uno de los mejores jugadores de la plantilla. Si a esto le añadimos que, en ese mismo partido de la octava jornada, también se lesionó el delantero Pedro Martín, quien no ha reaparecido desde entonces y podría hacerlo el domingo ante el Jumilla en Nueva Condomina, todo parecía un poco más difícil para enderezar la situación.

Tras el partido ante el Marbella llegó José María Salmerón como solución para el banquillo después de que la apuesta por Manolo Sanlúcar resultara un fracaso y de que Víctor Basadre aceptara el cargo solo para dos jornadas y así poder regresar al Imperial de Tercera División, tal y como ha sucedido. El técnico que se estrenó en San Fernando con una dolorosa derrota (3-2) estuvo a punto de ser Claudio Barragán, quien finalmente optó por el Hércules, lo que provocó la llegada del almeriense como jefe del banquillo grana. Salmerón ya llega sabiendo que Curto está fuera de combate y que Pedro Martín arrastra problemas, pero el entrenador que llevó al UCAM a Segunda División hace dos campañas ha demostrado que está aprendiendo a vivir sin una referencia clara en el puesto de delantero, ya que las dos victorias seguidas de los murcianistas, contra el Granada B (2-0) y el miércoles en Las Palmas (0-1) llegaron gracias a los tantos de un extremo como Elady Zorrilla, quien parece que con Salmerón va a gozar de la titularidad que no le ha dado ninguno de sus predecesores desde que firmó por la entidad grana en el mercado invernal del pasado curso y que anotó las dos dianas ante los granadinos, mientras que en el último triunfo, en casa del colista Las Palmas Atlético, el gol de la victoria y único del partido llevó la firma del lateral Juanra Gómez, un futbolista cedido por el Atlético de Madrid y que estuvo atento para aprovechar un fallo del portero local y marcar así un gol que vale tres puntos de oro para que los granas comiencen a remontar el vuelo.

Con Curto en pleno proceso de recuperación tras decidir los servicios médicos que no pase por el quirófano para evitar que tenga que decir adiós a la temporada al tratarse de un futbolista veterano, se unen los también 'tocados' Xiscu, Fran Carnicer, Juanma y Pedro Martín, aunque este último, a tenor de las sensaciones del jugador y a pesar de llevar un mes sin jugar, podría ser una de las grandes novedades de la convocatoria. Salmerón dijo desde su llegada públicamente que no iba a arriesgar con este futbolista y entre los tres partidos de Liga disputados desde que el almeriense se hizo cargo del vestuario y el choque de Copa ante el Barcelona, el delantero procedene del Mirandés y que lleva tres goles en su cuenta particular en el torneo liguero, no se ha vestido ni de corto en ninguna de estas cuatro ocasiones.

En los tres partidos ligueros con Salmerón al frente del Murcia se han visto las dos opciones que podía poner en práctica. Salva Chamorro fue titular en la derrota de San Fernando y el miércoles en el estadio Gran Canaria, mientras que ante el Granada B, por cuestiones tácticas, el míster grana decidió utilizar a Elady, un extremo, como falso '9' en otra variante que le permitió ganar un efectivo más para reforzar la defensa en este caso concreto. Cuando Pedro Martín esté apto, Salmerón pasará a tener más variables todavía y el delantero natural de Málaga encima cumple el perfil de ese delantero que es capaz de aguantar la pelota, buscar el uno contra uno, generoso sobre el campo con los compañeros y con una velocidad que ha dejado claro a todo el mundo los motivos por los que este atacante manejó muchas ofertas durante el pasado verano. Su regreso al equipo sería bienvenido por una afición que ha visto como sus mejores artilleros se han lesionado en este arranque de campeonato. Las dos últimas semanas, Elady y Juanra han salvado los muebles en el apartado goleador, pero mientras Curto se recupera Salmerón necesita a Pedro Martín en plena forma y que Salva Chamorro mejore la puntería, para no estar siempre dependiendo del factor sorpresa.