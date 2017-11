El Cartagena se siente más seguro ante rivales de su mismo nivel

Tan sólo una semana después de que la palabra crisis hiciera acto de presencia en el seno de la plantilla del FC Cartagena, ese mismo grupo de jugadores defenderá en Almendralejo su primera posición, que le ha llegado gracias al triunfo por la mínima ante el Jumilla el pasado miércoles. En Extremadura tratan de animar el choque como si fuera una de las jornadas más importantes de la primera vuelta y en el seno del club albinegro se trata de minimizar el hecho de que la plantilla ocupe la primera posición transcurridas tan sólo doce jornadas ligueras.

Lo cierto es, por otro lado, que el bloque albinegro ha solventado sus dos últimos compromisos a domicilio con sendos triunfos y además ha demostrado que fuera de casa suele dar la cara en la mayoría de las ocasiones. Pero si hay un dato que puede dar lugar al optimismo entre los aficionados es el hecho de que los jugadores entrenados por Alberto Monteagudo se sienten más seguros cuando se enfrentan ante rivales de su mismo nivel.

Aunque no todos los datos lo corroboran, el FC Cartagena se ha enfrentado en estas doce jornadas al cuarto (UCAM), sexto (Melilla), séptimo (Mérida), octavo (Granada), noveno (Marbella) y décimo (Villanovense) y de esos seis encuentros ha sumado tres victorias, un empate y dos derrotas. De los 18 puntos en disputa ha sumado alrededor del 60%, lo que muestra que suele sentirse cómodo ante equipos que le ponen las cosas difíciles.

Hay que sacar, por otro lado, de esta lista los dos encuentros que jugó ante el Mérida y frente al Marbella, salidas en la sexta y la octava jornada. En el primero el Cartagena ofreció una pésima imagen y el gol de Hugo Rodríguez al final del encuentro fue solo una anécdota de un equipo que no dio la talla. Por contra, en la derrota ante el Marbella el Cartagena fue mejor que su oponente en la primera parte y solo concedió un par de licencias que le impidieron haber sumado algo positivo de tierras malagueñas.

Inapelables fueron, por su parte, las victorias ante el UCAM Murcia en la jornada cuarta, cuando los universitarios caminaban en la primera posición, los tres puntos que consiguieron ante un Melilla que no ofreció demasiado combate en la tercera jornada y la victoria ganada a pulso ante el Granada B en la jornada décima, un equipo que ocupaba la segunda posición cuando el Cartagena lo visitó en Armilla.

Junto a la derrota ante el Mérida, el otro lunar que hay que poner en esta trayectoria ante los primeros es el empate sin goles frente al Villanovense en la jornada quinta, en un partido en el que los albinegros vieron frenada su progresión con un fútbol ramplón y falto de ideas en su campo.

Quedan Écija y Linense

Siete jornadas restan para finalizar la primera vuelta y a los de Alberto Monteagudo les queda por saldar cuentas contra el Extremadura este domingo -a partir de las cinco de la tarde-, frente al Écija, que es tercero en la clasificación para la última jornada de la primera vuelta de la competición liguera y contra el Real Balompédica Linense, que está quinto en la tabla y que visitará el estadio Cartagonova el próximo 10 de diciembre.

Si los albinegros son capaces de volver a dar la cara lejos de casa en dos días, las preocupaciones se tornarán esperanzas y el optimismo volverá a adueñarse del entorno de la entidad.

Eso sí, el equipo cartagenerista suma 22 puntos y es líder en el Grupo IV. El año pasado el Cartagena era segundo en la jornada duodécima con 26 puntos, cuatro más que ahora.