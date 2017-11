El Lorca de Palomeque mejora su imagen, pero vuelve a caer derrotado

El Lorca Deportiva cosechó una nueva derrota tras perder ante el Marbella por 2-1. Los lorquinos dieron una buena imagen y hasta incluso dispusieron de ocasiones para haber empatado. No tiene nada que ver este Lorca con el que se vio el pasado domingo, pero esta nueva derrota le sigue manteniendo el zona baja. El técnico visitante, Manolo Palomeque, revolucionó el once. Algo tenía que hacer tras la goleada sufrida ante el Córdoba B. Dio entrada de inicio al delantero Andrés Carrasco, quien marcó su primer gol.

Todo se fue el traste a los cinco minutos. El equipo lorquino botó un saque de esquina, despejó la defensa local, se produjo un contragolpe que culminó el ex jugador de la Hoya Lorca, Francis Ferrón, quien de un disparo cruzado batió a Alberto Hortal. El equipo lorquino no se amilanó y se fue al ataque. En el minuto dieciocho llegó el empate. Momprevil fue derribado dentro del área. El claro penalti lo lanzó Andrés Carrasco e igualó el choque.

Los lorquinos mejoraron en su juego y en el tramo final del primer tiempo dispusieron de una ocasión muy clara.

En el inicio del segundo tiempo, Sergio Rodríguez cayó dentro del área local, pero el aparente penalti no lo señaló el colegiado tinerfeño. Palomeque fue a por el partido. Los cambios realizados fueron un mensaje que no se conformaba con el empate. Retiró hombres de atrás y su equipo dio un paso adelante. Corrió riesgos y le pudo pasar factura. El Lorca jugó bien y tuvo ocasiones para marcar pero fue el Marbella quien anotó el segundo. En el minuto sesenta y siete,el ex del Cartagena, Chus Hevia, controló dentro del área y de disparó cruzado batiendo a Alberto Hortal.