Una Condomina de juguete

No es La Condomina ningún fuerte de Playmobil. Más bien podría decirse una moldeable pieza de plastilina. O un castillo hecho a base de palos y cañas que, con un leve soplido, se derrumba sin concesiones. El día de ayer tuvo poco de festivo sobre el césped del vetusto estadio murciano, ya que el UCAM volvió a dejarse, por cuarta vez en la sexta comparecencia en La Condomina esta temporada, varios puntos en su camino hacia el liderato del Grupo IV.

Y es que precisamente parece el equipo universitario un conjunto que 'pasa' de ser líder: lo ha tenido a tiro en varias ocasiones, pero su inoperancia a la hora de actuar como local ha mandado la ilusión de sus aficionados al traste. Eso sí, la igualdad -o la pobre calidad, según se mire- del Grupo IV le mantiene inmerso en ese cuádruple empate que impera en la clasificación.

Ayer fue el turno de El Ejido, que no solo rascó un punto de La Condomina, sino que noqueó y sacó los colores del UCAM Murcia durante toda la primera mitad. Ganó en todos los conceptos básicos el equipo de Alberto González al universitario: basculó y juntó sus líneas sin vacilación en fase defensiva, algo que necesitaba imperiosamente para no sufrir atrás; aprovechó los espacios por el medio para relanzar el ataque con pocos toques de balón; y, sobre todo, llevó peligro al área rival. No fue casualidad que todos estos factores dejaran KO al UCAM, impreciso, nervioso y sin la mente lo suficientemente fría como para poder enarbolar una jugada decente. La brega de Arturo, y la insistencia en jugada personal de Isi Ros, lo único salvable.

Fue por esto que El Ejido, con mucha chispa en su línea de tres cuartos, llevó de cabeza a la zaga del UCAM Murcia. Muestra de ello, en el minuto 16, Alfonso controló el esférico en el córner izquierdo, quebró a Carlos Moreno, tiró un caño sensacional a Fran Pérez, y con un pase sublime al segundo palo, sirvió el 0-1 en bandeja a un Javilillo que solo tuvo que empujar hacia la red. La posterior y mejor noticia para el UCAM, tan blando y enclenque atrás como la citada plastilina, fue la falta de puntería en los metros finales del equipo visitante.

Tan moldeable que resultaba exasperante y tedioso, el UCAM se dedicó a dejar de sufrir intentando contener el balón en su línea más atrasada. La verticalidad en el juego solo llegó en forma de patadón de Fran Pérez, con los laterales anclados en el centro del campo, y sin movilidad por dentro. David López, el talento experimentado de la plantilla, sigue sin encontrar su sitio, y solo el voluntarioso Kitoko conseguía acercarse al área tras rápidas recuperaciones en el centro del campo.

Pero cada duelo aéreo, cada segunda jugada, caía del lado almeriense por un factor tan clave como sencillo de entender: El Ejido estaba sobre el césped de La Condomina, y el UCAM, aún en los vestuarios. Alfonso, desde fuera del área, Javilillo, con una sensacional volea, y Echu, que buscó la escuadra con su magistral zurda, a punto estuvieron de tirar la puerta abajo por segunda vez en el duelo. El equipo de Planagumá, que intentó encontrar el camino hacia el gol -o al menos, intentarlo- por el carril central, buscó la movilidad y la combinación en las inmediaciones del área con jugadores de calidad como Isi Ros, Quiles o Arturo.

Y al fin, tras este esperpento generalizado de primera mitad, llegó la mejor noticia para el aficionado universitario. Descanso en La Condomina.

El paso por los vestuarios era tan necesario como un refuerzo en los cimientos del estadio. Se cae abajo la credibilidad de este equipo cada vez que comparece ante su gente. La fiabilidad que muestra lejos de casa, el mejor reconocimiento al trabajo de una plantilla que tiene talento, pero que no alcanza su máximo rendimiento ni de lejos.

Reaccionó Planagumá sin pensarlo. El Ejido le había superado en muchos aspectos del juego, su centro del campo carecía de chispa creativa y el balón no salía desde atrás con fluidez. La solución, Vivi, y más chispa en la banda con la entrada de Marc Fernández. Sin duda, el punto cosechado ayer frente a El Ejido llevó el sello de ambos.

Fue probablemente la mejor actuación de Vivi desde que porta la camiseta universitaria. Se instaló entre Fran Pérez y Rafa Páez, para multiplicarse a la hora de recuperar y ordenar a su equipo cuando él tiene el balón en los pies. Por su parte, Marc Fernández desbordó con su estilo característico y, de paso, aprovechó para volver a 'mojar' por tercera vez en la temporada.

El primer y único centro peligroso que Góngora colgó en el partido por poco no acabó en gol. La puso con toda la intención el malagueño, encontrando a Quiles en el corazón del área para conectar un testarazo potente que Gianfranco, quién se encontraba a media salida, consiguió blocar alzando sus brazos de forma magistral. Tan solo tres minutos después, en el 51', el lateral visitante Emilio Cubo salvó in extremis, sobre la línea de gol, un disparo de un Arturo que sorteó al portero y que no encontró suerte a puerta vacía. Ya era otro el UCAM.

Se notó en exceso el cambio, ya que los universitarios movían con mucha más velocidad y precisión la pelota por todo el campo. Y gracias a eso, llegó el gol del empate. En el minuto 64, Rafa Páez recuperó en campo propio y se la cedió a Arturo, que en una de sus características carreras, se plantó en la frontal del área, cedió a Marc Fernández, y perpendicular al arco defendido por Gianfranco, disparó al palo corto con precisión para firmar la igualada.

Pero tardó demasiado el UCAM en enterarse de que tenía un partido en la tarde de ayer. El choque, abierto hasta el último instante, brindó más acercamientos de peligro para El Ejido, que no dejó de insistir pese a la mejora ofensiva del UCAM. Echu, por partida doble, disputó de sendas ocasiones para volver a adelantar a los suyos.

Se esfumó así una nueva oportunidad de contentar a La Condomina, y se maquilló lo que comenzó siendo un desastre y acabó con mejores sensaciones antes de la complicada visita a Melilla. La mitad de los puntos posibles ya han volado de casa. Quizá la mejor noticia sea volver a salir de ella.