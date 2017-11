El UCAM Murcia regresa a la Champions cargado de moral

El UCAM CB Murcia quiere cerrar el primer mes de la temporada de la mejor forma posible. El conjunto grana afronta la cuarta jornada de la Champions League cargado de moral tras conseguir la primera victoria de su historia en el Palau Blaugrana ante el Barcelona Lassa y esta noche, a las 20.00 horas ( Popular TV), buscará ante el Ewe Basket Oldenburg alemán su tercer triunfo en la competición europea que le permitiría encarrilar la clasificación a la siguiente ronda.

El equipo que dirige Ibon Navarro, entrenador universitario, ha mejorado ostensiblemente en la faceta ofensiva durante las últimas semanas y la muestra de ello es que los últimos tres encuentros que ha disputado -dos de liga ACB y uno de Champions- se han decidido con marcadores altos. Además, la intensidad defensiva característica del equipo se ha mantenido y ha servido para poner contra las cuerdas a rivales como el Valencia Basket o el propio Barcelona Lassa.

No obstante, para esta noche el técnico victoriano no podrá contar con Sadiel Rojas. El alero sufrió un problema con tres de sus dientes en la lucha por un balón ante el conjunto azulgrana que le hará disputar los próximos encuentros con un protector bucal y no viajó a Alemania con el resto de la plantilla. Por lo que Ibon Navarro tendrá que hacer un descarte en la convocatoria que se conocerá en las dos horas previas al inicio del choque ante el Ewe Baskets.

Quien sí volverá a estar en la dinámica del equipo será el pívot Vítor Faverani. El brasileño sumó sus primeros minutos de la temporada la pasada jornada en la última jornada de la competición europea ante el Dinamo Sassari, donde la diferencia en el rebote y el acierto de Scott Bamforth terminó decantando el encuentro a favor de los italianos, y ante el Barcelona Lassa también tuvo algunos minutos. Faverani intentará seguir recuperando sensaciones ante un rival que tiene el mismo balance que los universitarios (dos victorias y una derrota) y que también ha empezado con buen pie en la Bundesliga. En sus filas se encuentran dos exjugadores de la ACB como Mahalbasic (Betis) y McConnell (Obradoiro).