El UCAM Murcia, ante la enésima ocasión de contentar a su público

El Ejido, rival de hoy, equipo demasiado atrevido que no gana aún a domicilio

Segundo capítulo de una semana atípica en Segunda División B, pero que por el momento, para el UCAM Murcia, es de felicidad plena. El conjunto universitario, tras su triunfo in extremis en Huelva, vuelve a la acción en La Condomina para recibir a El Ejido (17.30 horas), pero con los deberes en su feudo aún por hacer. Unas tareas que, a su vez, debe iniciar el equipo visitante lejos de su estadio.

Y es que la realidad, pese a quien le pese, instaura al UCAM Murcia como uno de los peores equipos del Grupo IV actuando como local. No obstante, tendrá hoy enfrente a un rival que simboliza, al igual que los universitarios, la incapacidad para ganar, aunque en su caso lejos de Santo Domingo. La mitad de los puntos que entraron en juego volaron de La Condomina, un factor que condiciona el devenir de los pupilos de Lluís Planagumá en la clasificacion liguera. Mejores actuaciones del equipo universitario ante su afición habrían posibilitado, con total seguridad, la presencia en lo más alto de la tabla del UCAM. Aunque ha sido habitual encontrar a la escuadra azul y dorada en los puestos de privilegio en las once jornadas precedentes, deben los universitarios encontrar su ritmo de victorias en casa, o lo que es lo mismo, el pasaporte que te garantiza medio pie en las eliminatorias por el ascenso de categoría.

Por otra parte, en esta jornada entre semana, el UCAM encontrará su 'bálsamo' con este duelo, ya que los dos salidas que los universitarios se ven obligados a encarar se antojan complicadas: salvaron la de Huelva con un tanto de Quiles, y les aguarda nada más y nada menos que la dura visita a Melilla. Es por ello que, con más motivo, comparecer en La Condomina ante un equipo atrevido, que busca el ataque y deja espacios atrás como es El Ejido, debe brindar la segunda victoria consecutiva de la semana.

Para el duelo, no podrá contar Lluís Planagumá con el extremo vasco Urko Arroyo, quién cumple su segundo partido de sanción y no regresará a la convocatoria hasta el próximo domingo. Sin embargo, la política de rotaciones instaurada por el entrenador del UCAM prevé un nuevo once inicial con nuevas variantes: Javi Fernández, Góngora, Vivi y Quiles tienen opciones de entrar en la formación titular.

Por su parte, El Ejido repite la convocatoria del pasado domingo, en la que los dieciocho protagonistas citados fueron capaces de imponerse al Melilla (1-0). Asimismo, las dificultades del conjunto almeriense para sumar lejos de su estadio son evidentes: solo dos puntos en cinco encuentros disputados a domicilio. No obstante, vencer en casa hace tres días a un equipo diseñado para alcanzar el play off supone un soplo de aire fresco tanto en las sensaciones del equipo como en la clasificación.