Un gol de Miguelín rescata a ElPozo en Peñíscola

Un gol de Miguelín a veintisiete minutos del final ha salvado a ElPozo Murcia en Peñíscola. Los murcianos, que llegaban al encuentro después de caer eliminados en la Copa del Rey frente al Plásticos Romero y de empatar en el Palacio de los Deportes contra el Levante, estaban obligados a cortar la crisis de resultados, pero no fue sencillo. En un partido muy gris, el cuadro de Duda no pudo sentenciar hasta el último suspiro. El remate de Miguelín fue salvador para un conjunto murciano que no tenía ideas ni en la pista ni en el banquillo. Pese a que el empate no servía para nada, Duda fue incapaz de reaccionar hasta los últimos segundos cuando metió al portero jugador.

Aunque la cancha del Peñíscola siempre se le ha dado bien a ElPozo Murcia, en esta ocasión el juego brilló por su ausencia, y los murcianos lo pagaron. A los siete minutos, Mauricinho adelantaba a los locales, pero Matteus apenas permitió la alegría del Peñíscola. Pito, en el 9, adelantaría a los de Duda, que tendrían el marcador controlado hasta la segunda parte. El susto llegó en el minuto 27, cuando Carlinhos ponía el empate a dos en el electrónico.

Cuando todo parecía indicar que ElPozo se volvería a casa con un punto, Miguelín, a 27 segundos del final, conseguía un gol que salva a ElPozo Murcia. El viernes visitará el Palacio el Santiago.