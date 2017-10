Sal de Frutas Elady

El Granada B, que domina muchas fases del partido, falla un penalti en el minuto 3

No era ayer domingo un día cualquiera. La puesta en marcha del horario invernal, el levantarse una hora antes, el no saber si comer a las dos que son la una o a las tres que son las dos, el correr para no llegar tarde al fútbol que empezaba a las cinco -¿qué eran las cuatro o las seis de antes?-, afectaron incluso a los estómagos a prueba de bombas.

Así andaban los aficionados del Real Murcia, intentando hacer la digestión sin morir en el intento, cuando su aparato digestivo se paralizó por completo, y la sensación de fuego fue creciendo de repente hasta prácticamente llegar a la garganta. Todo en apenas tres minutos, el tiempo que el Granada B tardó en pisar por primera vez el área murcianista.

Daba igual que José María Salmerón acumulase ya dos semanas en el banquillo, era indiferente que la medida inicial del técnico haya sido aumentar los esfuerzos defensivos inventándose un trivote en la zaga, en el que David Mateos actúa por delante de los centrales; poco importaba que la afición andase calmada pese a los ridículos continuados; solo habían transcurrido tres minutos cuando Fede Vega, que regresaba al once tras superar una lesión, no solo permitía entrar como Pedro por su casa a Vázquez, sino que no conforme con ello, el venezolano le derribaba sin demasiado sentido provocando un penalti que a nadie se le ocurrió protestar.

Mientras que Grande cogía el balón y lo colocaba en el maldito círculo de cal, las mentes de los presentes ya habían repasado hasta en diez ocasiones lo ocurrido en Córdoba y en San Fernando, partidos en los que en un abrir y cerrar de ojos los granas ya iban por detrás en el marcador. Sin embargo, no hizo falta seguir autogolpeándose en las espaldas, porque el disparo del ´10´ del Granada era sacado in extremis por las piernas de Biel Ribas, que una vez más actuó de ángel de la guarda del Real Murcia.

Pero ni ese respiro fue suficiente para frenar la acidez de estómago del murcianismo. Porque el Real Murcia construido para dominar y enamorar, no salió de la cueva durante el primer cuarto de hora de juego. El jumillano Casi, en el remate de una falta que volvía a dejar retratada a la defensa liderada por Pedro Orfila, también conocido como el ´chico de los 100.000 euros´, Juancho y José Antonio no culminaban el esfuerzo de un Granada B que, sin pisar el acelerador, ganaba la partida en el centro del campo y era el único capaz de electrizar un partido en el que los granas sufrían demasiado en defensa y no existían en ataque. La decisión de Salmerón de cambiar de banda a Santi Jara y a Molinero tampoco ayudaba. El albaceteño, que ha demostrado que en cualquier momento puede encender la luz y sacar a los suyos de la oscuridad, apenas entró en juego, y David Sánchez y Armando están lejos de ser esa pareja ideal a la que todos se vuelven a mirar al pasar.

Pero de repente, como si de un anuncio televisivo se tratase, los aficionados lo vieron claro. El remedio contra la indigestión estaba en el campo y, sin ser delantero, llevaba el ´9´ a la espalda. «Contra el ardor de estómago, la acidez gástrica, la pesadez o el malestar... Sal de Frutas Elady». Porque fue el atacante jienense el que en diez minutos maquilló un empacho que con el marcador a favor ya no fue tan molesto.

Si el primer acercamiento del Real Murcia se produjo al cuarto de hora con un saque de esquina, un minuto después Elady Zorrilla sacó petróleo de una acción en la que insistió pese a tener todas las de perder. Su mejor aliado fue el visitante Eliseo. El central del Granada B, con la ventaja ganada y el balón totalmente controlado, lo vio todo tan a favor que se confió ante un Elady que sacó su lado más testarudo para llevarse el esférico y batir a Aarón en el que era el primer tiro entre los tres palos. Y si el 1-0 no acababa de terminar de aportar tranquilidad ni en las piernas ni en la mente ni en el juego, el atacante andaluz se encargó de dejar el partido listo para sentencia cuando en el 25 aprovechaba un centro de Molinero para, sin ninguna oposición, poner el 2-0.

No aplacó los nervios de los jugadores el marcador. Tampoco a Salmerón, que desde la banda corregía una y otra vez a sus centrales. Primero hacía correr a su lado a Pedro Orfila, posteriormente le ´comía la oreja´ a David Mateos, y en medio de los gritos casi seguro que ocultaba sus lágrimas al recordar con cariño a los que fueron sus generales cuando dirigió el ejército universitario -Fran Pérez, Checa, César Remón...-.

Ni todas las instrucciones del mundo pudieron frenar las lagunas de la defensa murcianista. Y, con un solo movimiento, Pedro Morilla, técnico del Granada B, encontró las cosquillas de un equipo local que, después de tres entrenadores, tiene menos claro que nunca a qué juega.

La salida al campo de Morillo fue la vía de escape por la que el Granada B intentó apretar al Real Murcia y sacarle de sus casillas. Ni una sola vez, y eso que el sevillano repetía constantemente sus movimientos, fueron capaces los granas de frenar las llegadas del extremo, que ponía continuos balones al área, haciendo temblar a una defensa que más que de hormigón es de gelatina.

Alguna estirada grana y un palo de Fede Vega fueron las únicas acciones destacadas en la segunda parte de un Murcia que si todavía no se ha aprendido las reglas de Salmerón en defensa, ya tiene más que clara cuál será su estrategia en ataque, poca iniciativa y mucha efectividad. Para todo lo que no sea resultadismo, sal de fruta.