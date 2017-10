Pequeños ante el colista

El equipo entrenado por Monteagudo sufre en medio campo y duda en ataque

El delantero Moussa Camara hizo el 1-1 en el minuto 79, unos segundos tan sólo después de que la UD Las Palmas se adelantara de penalti. El equipo albinegro no dio más de sí, acabó igualando el partido ante un colista que dio hasta miedo en el último cuarto de hora de partido. El FC Cartagena fue un equipo pequeño ante el farolillo rojo de la tabla clasificatoria. Se mostró vulnerable en medio campo y dubitativo en ataque. Los de Alberto Monteagudo ofrecieron una de sus peores versiones dentro de casa y no es que sea la primera vez que le pasa esta temporada. Apáticos y faltos de chispa. Escasamente concentrados y nublados con el balón en los pies, los jugadores albinegros fueron una sombra de otras jornadas. Nada tiene que ver el torneo copero, porque la mayoría de ellos no intervino ante el Sevilla hace unos días. Entonces es más difícil explicar esa falta de personalidad cuando todos los condicionantes eran propicios para ganar y volver a situarse en tercera posición.

Curioso de nuevo que otro ex albinegro, como ya sucediera con Óscar Rico o Chus Hevia en otros partidos, fuera el autor del gol que amargara a los seguidores cartageneristas. La reacción de los albinegros solo tardó en llegar un minuto, pero se quedó en eso, en unos pocos segundos que devolvieron la apatía instantes después con un Cartagena sin fuste.

El bloque dirigido por Alberto Monteagudo no tenía excusa para volver de nuevo a estar entre los mejores. El rival era el idóneo y los titulares habían descansado en el partido de Copa del Rey, a la espera de medir sus fuerzas ante el colista y volver a ganar por tercera ocasión consecutiva.

El once que saltó al terreno de juego mostró la pareja formada por Poley y Cordero en medio campo y Chavero, de nuevo entre los titulares, un poco más avanzado que ellos. Álvaro González y Hugo Rodríguez actuaron en los carriles. Pero este modelo no terminaba de cogerle el aire al partido. Chavero anda demasiado alejado del balón. Fue poco protagonista el barcelonés en la primera parte y Cordero y Poley no lograban darle rapidez al balón y verticalidad a las acciones de su equipo. Hugo Rodríguez y Álvaro González no explotaron las bandas y el equipo navegó en la impotencia de no encontrar el camino para hacerle daño al rival.

Poco, por no decir poquísimo, es lo que ofreció el FC Cartagena en un partido en el que tuvo que escuchar los silbidos de sus aficionados por la falta de intensidad, la nula capacidad para idear una acción ofensiva y los escasos recursos que enseñó de medio campo hacia arriba. Los de Alberto Monteagudo no fueron capaces de disparar entre los tres palos en toda la primera parte. Un cabezazo de Moisés tras un saque de esquina, que se marchó alto, y un disparo de Chavero desde la frontal del área grande, que también se marchó muy arriba, fueron las únicas llegadas de un bloque renegado con el fútbol y con la imaginación.

El filial amarillo tuvo en Artiles, un ex del Cartagena, a su pieza más destacada. El centrocampista ocupó el medio campo y mandó bien a sus compañeros en el ataque. Trianguló y movió el balón con fluidez, justo lo contrario a lo que le había ocurrido al FC Cartagena hasta ese se momento. El farolillo rojo de la clasificación puso en apuros al portero Pau Torres. La primera vez fue obra del carrilero Pablo, que disparó raso ante una imprecisión defensiva local, pero el balón acabó raso, pegado al palo, pero fuera. Luego fue Artiles el que cedió a Azael y éste de disparo duro y ajustado al poste hizo que el meta tuviera que mandar el balón a línea de fondo porque se colaba entre los tres palos.

Por último, el otro extremo grancanario, Benito, lo intentó desde la derecha tras encarar a la defensa albinegra y su disparo,, fuerte, iba a las manos del guardameta cartagenerista que estaba bien posicionado.

El bloque visitante, el segundo equipo que más goles encaja de la categoría, se encontraba cómodo en el recinto deportivo cartagenerista, le perdió el miedo casi desde el principio a los locales, porque éstos les dejaron dominar, no ofrecieron síntomas de tener nunca el balón controlado y de ahí que los de Suso Hernández se crecieran.

Los albinegros no lograban despertar ni tras el paso por los vestuarios. El oponente achuchaba bien y se llevaba todos los balones al estar más centrado, más rápido y más chisposo.

Dentro de la apatía llegó el susto en el minuto 76, cuando el colegiado decretaba pena máxima por mano de Jesús Álvaro dentro del área. Su excompañero Artiles hacía el 0-1 y ponía el silencio en el Cartagonova.

El preparador albinegro había dado entrada unos instantes antes a Moussa Camara por un deslucido Chavero y fue él quien empujó a la red un pase servido por Hugo Rodríguez desde la izquierda. Tuvo que ser espoleado el equipo cartagenerista para reaccionar, aunque es verdad que esta reacción se quedó en eso, en el empate solamente, porque no supieron hacer nada más. La UD Las Palmas Atlético siguió dominando y llegando. Carlos puso el balón en el hueco para que Pau sacara con la manopla un balón que ya entraba y Expósito mandó un zambombazo cruzado unos segundos más tarde, peligrosísimo, que se marchó por poco.

El Cartagena acabó con un punto en un mal partido. La afición silbó a los suyos y algún que otro seguidor señaló a Alberto Monteagudo como culpable de esta apatía.Ahora se sitúan en quinta posición, a tres puntos del Écija que es el líder.

A los de Monteagudo les falta regularidad y continuidad, un defecto demasiado recurrente esta temporada y que tan sólo se observó con más fuerza en el tramo final de la anterior.