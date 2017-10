El Cartagena pone a 20 euros las entradas para la afición del Murcia en el derbi

El FC Cartagena y el Real Murcia no han alcanzado un acuerdo para fijar el precio de las entradas para los derbis entre ambos clubes tanto para la primera vuelta -que se disputa en el Cartagonova- como para la segunda en Nueva Condomina. Al igual que ocurriera la pasada campaña, las malas relaciones entre las directivas del FC Cartagena y del Real Murcia volverán a perjudicar a las aficiones de ambos equipos. Una vez más tanto Paco Belmonte, presidente del club albinegro, como Deseado Flores, consejero delegado de la entidad murcianista, han sido incapaces de ponerse de acuerdo para el precio de las entradas para la afición visitante con vistas al derbi regional que se disputará el sábado 11 de noviembre en el Cartagonova a partir de las seis de la tarde.

Así, los seguidores murcianistas que quieran acudir al campo cartagenerista no solo serán colocados en una zona que no les agrada (fondo norte bajo) sino que además se verán obligados a pagar 20 euros por la entrada, un precio que supera con creces las tarifas establecidas en las últimas temporadas.

Según esgrime el club cartgenerista en una nota de prensa, ´Tras varias semanas de conversaciones y negociaciones entre ambas directivas, en donde el FC Cartagena ofreció a la entidad grana la posibilidad de fijar un precio único de 5, 10, 12 o 15 euros tanto para el partido de ida como el de la segunda vuelta, no se ha producido ningún acuerdo y las entradas para la afición visitante tendrán el mismo precio fijado para el público en general (20 euros)´.

Cuando el FC Cartagena presentó a comienzos de este mes los diferentes packs para adquirir entradas -derbi, partido de la sub-21 y Copa del Rey- el director general de la entidad, Manolo Sánchez Breis, ya informaba que estaban dispuestos a fijar un precio asequible que satisfaciese a ambas aficiones para Cartagena y Murcia. Sin embargo, nada de eso se ha producido. La falta de una contestación de los dirigentes granas y el hecho, tal y como se prevé, que sean muy pocos los aficionados murcianistas que viajen a Cartagena el próximo sábado 11 de noviembre, ha hecho que la directiva del Real Murcia desista de cualquier negociación.

Los dirigentes del club albinegro han emitido y enviado las primeras 300 entradas al Real Murcia CF de un total de 998 reservadas en la zona de fondo norte bajo, lugar habilitado durante toda la temporada para la afición visitante.

De momento, las peñas del Real Murcia ya han anunciado que no acudirán como colectivo al encuentro del Cartagonova. Hace una semana, en una reunión en la sede de la FEPEMUR, se decidió que no se haría un desplazamiento de forma oficial. Tras el 'no' de la asociación presidida por Miguel Martínez, algunas peñas utilizaron sus cuentas de Twitter para mostrar su malestar por la decisión de la FEPEMUR, y es que consideran que no habían sido convocadas ni informadas de dicha votación.

La pasada temporada tampoco hubo desplazamiento de aficionados del Real Murcia al Cartagonova. Al igual que ahora, los murcianistas se quejaron de la ubicación seleccionada por los responsables albinegros. El fondo norte bajo, zona dedicada a los aficionados visitantes, es rechazada por los seguidores granas al considerar que la visión del terreno de juego no es buena. Además, en temporadas anteriores también se quejaron de los objetos que les eran lanzados por parte de los aficionados del Cartagena que se colocan en la grada superior.

Recordemos que para los no abonados al FC Cartagena, el precio de las localidades de este encuentro, correspondiente a la decimocuarta jornada, oscilan entre los 20 euros de los fondos y los 30 euros de tribuna alta.