Obligados a ganar ante el colista

La ida de dieciseisavos de final de la Copa del Rey contra el Sevilla ya es historia. Al Cartagena le toca volver a centrarse en la liga, una competición en la que busca su tercera victoria seguida, la que le auparía definitivamente a los puestos altos de la tabla clasificatoria. Con un grupo tan igualado, cualquier triunfo puede encaramar a los de Monteagudo incluso al liderato, pero un tropiezo les dejaría momentáneamente fuera del play-off. El césped del Cartagonova albergará esta mañana (11:00, 7TV) un duelo entre los dos extremos: los albinegros, a un punto del liderato, pugnan por el ascenso un año más, mientras que Las Palmas Atlético, último con solo cinco puntos, aspira a mantenerse en la categoría de bronce en el año de su regreso.

Pese a que los pupilos de Suso Hernández son colistas y solo han sumado cinco puntos en diez jornadas, no se aceptan relajaciones en las filas albinegras. El filial amarillo ha puesto en apuros esta campaña, pese a su pobre bagaje, a conjuntos de la zona noble como el Extremadura o el Melilla. Entre sus hombres destaca Artiles, que regresa a un escenario que preferirá olvidar. Su estancia en Cartagena fue de muchas sombras y muy pocas luces. Desde que volvió a casa, Artiles es un fijo en el once titular y amenaza con sumarse a la terna de ex futbolistas del Cartagena que marcan gol cuando se vuelven a enfrentar.

En cuanto a los de Monteagudo, la principal incógnita es la de Cristo Martín. El técnico manchego aseguró que difícilmente estaría disponible para este partido por su lesión en el tobillo. Por tanto, habrá que buscarle un recambio entre las diversas opciones que ofrece la plantilla cartagenerista. Por antecedentes, el favorito sería Kuki Zalazar, que ha sido titular en los últimos tres encuentros y está mostrando lo que puede dar de sí con apenas diecinueve años.

Sin embargo, hoy podríamos ver de nuevo ese trivote que tanto gustó en las primeras jornadas, el que forman Sergio Jiménez, Cordero y Chavero. Los tres aportan ese grado de experiencia y saber estar en la medular que necesita un equipo de estas características para dominar los partidos ofensiva y defensivamente. Las lesiones impidieron que los tres tuvieran continuidad en el once, pero, en cuanto salieron de la enfermería, Monteagudo les alineó de nuevo el domingo pasado en Granada.

De los tres, solo Sergio Jiménez participó en los noventa minutos en Copa del Rey, mientras que Chavero ingresó en el césped en la segunda parte para ofrecer lo mejor de su repertorio.



Aketxe y Sergio, apercibidos

El Cartagena, después del choque de esta mañana, jugará el miércoles en Jumilla y recibirá el domingo que viene al Extremadura. Por tanto, el cuerpo técnico tendrá que lidiar con una semana muy cargada de partidos, en la que tendrá que recurrir de nuevo a las rotaciones y atender al capítulo de sanciones.

Dos piezas de la columna vertebral del equipo, Sergio Jiménez y Aketxe, acumulan cuatro amarillas en la competición liguera, por lo que, si ven una quinta, tendrán que cumplir un partido de suspensión. En el caso de Aketxe, ya tuvo que cumplirlo en la jornada 7 por ser expulsado en Mérida. Sin embargo, al ver una tarjeta roja, esas dos amarillas no se acumulan, como tampoco se tiene en cuenta la que vio en Talavera en Copa del Rey, porque solo cumpliría sanción si viese tres amarillas en la competición del KO. Lo mismo le ocurre al centrocampista de Los Belones, que ha visto cuatro amarillas en liga y una en Copa del Rey.

Cabe recordar que Cartagena y Las Palmas Atlético protagonizaron un precedente que pudo marcar la historia del conjunto albinegro. En la campaña 2014-15, ambos jugaron el play-off para permanecer en Segunda B. Los albinegros, dirigidos por Palomeque, evitaron el desastre que hubiera supuesto descender a Tercera con un empate a cero en casa y un 1-1 en la visita a las islas. Por tanto, el Cartagena se salvó gracias al valor doble del gol conseguido fuera de casa.