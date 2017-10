El Murcia regresa a la línea de salida

El delantero Pedro Martín no se recupera de sus molestias, pero Salmerón contará con Fede Vega

En el Real Murcia no se quiere hablar hoy de resaca. El conjunto grana ha vivido una exigente semana tras caer ante el San Fernando y dos días después medirse al FC Barcelona en la Copa del Rey, pero eso no debe ser una excusa para enderezar el rumbo de una vez por todas en la liga. El filial del Granada visita esta tarde, a las 17.00 horas, la Nueva Condomina para medirse a un equipo grana que quiere comenzar a remontar el vuelo por enésima vez. Y es que todo lo que no sea ganar agravaría todavía más la crisis de resultados.

El Murcia se agarra a la primera parte que realizó el martes donde dejó una buena imagen ante los suplentes del Barcelona y Salmerón quiere que ese sea el camino a seguir. El técnico almeriense ha remarcado estos días que los buenos resultados pasan por mantener la «intensidad, la concentración y la generosidad en el esfuerzo» que se mostró ante el conjunto azulgrana y esa será la base para intentar superar a uno de los equipos revelación en estas primeras once jornadas.

El filial andaluz no atraviesa actualmente por su mejor estado de forma, pero ha llegado a liderar la clasificación en este inicio de curso y aterriza en Murcia dispuesto a retomar el camino marcado. Los granas, por su parte, tratarán de aprovechar las primeras dudas de los jugadores de Pedro Morillo, entrenador del Granada B, y sobre todo encontrar el camino más seguro hacia el gol al no poder contar con Víctor Curto, quien todavía espera a más pruebas para comenzar con el tratamiento de su grave lesión de rodilla, ni con un Pedro Martín que no ha superado sus molestias físicas.

Eso provoca que Salva Chamorro sea, con casi total seguridad, el delantero que salte de inicio esta tarde al estar más descansado tras salir desde el banquillo en el encuentro de Copa. No obstante, Salmerón también podría volver a apostar por un Elady como falso nueve para crear huecos en la defensa andaluza.

El lateral Fede Vega será la principal novedad en la convocatoria de hoy y el defensa Juanra también cuenta con muchas papeletas para tener su hueco en el once inicial. El Granada B, por su parte, solo cuenta con la baja del centrocampista Jean Carlos.