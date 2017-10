Monteagudo necesita un respiro

La acumulación de partidos por avanzar hasta los dieciseisavos de final de la Copa del Rey se está convirtiendo en un quebradero de cabeza para el entrenador del Cartagena, Alberto Monteagudo. Apenas han dejado atrás la ida de la eliminatoria contra el Sevilla, que se jugó solo dos días después de visitar Granada, cuando los albinegros afrontan otra semana frenética: reciben a Las Palmas Atlético el domingo (11.00, La 7TV), se desplazan a Jumilla el miércoles y vuelven a jugar el domingo (17.00 horas) en casa ante el Extremadura. Entre tanto enfrentamiento, los jugadores albinegros, no acostumbrados a una carga tan elevada de partidos pese a la profundidad de la plantilla, acusan el cansancio, a veces en forma de lesiones.

Chavero y Cordero ya han salido de la enfermería, pero se ha incorporado a ella Cristo Martín. El canario, que no jugó ante el Sevilla, «es seria duda» para el domingo, según Monteagudo, y podría tener que esperar hasta el choque ante el Jumilla o contra el Extremadura para regresar a la convocatoria. Además, Mauro y Adama siguen sin estar disponibles por sus graves lesiones.

Para paliar el agotamiento, el técnico manchego dio ayer el día libre a sus pupilos «para bajar un poco la carga». «Espero que lleguen bien físicamente. No tiene nada que ver jugar de domingo a martes, que de martes a domingo. Hay más días. Estaban bastante cansados, pero hay un grupo importante de jugadores que no jugó el martes», apuntó el de Valdeganga. En cualquier caso, el manchego considera que es muy importante administrar los esfuerzos, para que los jugadores que vienen de lesiones no recaigan.

Ante el filial de Las Palmas, el entrenador cartagenerista destaca que tienen la obligación de ganar en casa ante su afición, y el objetivo es que no se escapen puntos como los que se marcharon en el partido contra el Córdoba B. «Queremos escalar posiciones y afrontar una semana muy importante ganando en casa», dijo.



Dos porteros currantes

El martes, uno de los más destacados del conjunto albinegro, pese al resultado, fue el guardameta Marcos Morales. Pese a su gran actuación, el técnico albinegro indica que no se plantea cambiar de portero en la competición liguera. «Marcos es un gran portero, no solo por sus cualidades, sino por su manera de afrontar el día a día. Y Pau es como él, trabaja igual, no se conforma con entrenar poco, los lunes entrena con los reservas aunque haya jugado de titular...», comentó el albaceteño. «La portería está bien cubierta. Marcos hizo muy buen partido el otro día y está dejando una sensación muy buena», concluyó.

Por otra parte, ante la más que probable baja de Cristo el domingo, el canterano del Málaga Kuki Zalazar se postula como titular una vez más. «Kuki está dando un paso al frente. No había jugado mucho, pero cuando jugaba le faltaba la chispa. Es la pescadilla que se muerde la cola. Ahora que lleva 3 partidos seguidos, le hemos visto más tranquilo, mucho más fino», dijo sobre el mediapunta hispano-uruguayo. Sin embargo, el catalán Alejandro Chavero es el que cuenta con más posibilidades de regresar al once titular después de un segundo tiempo espectacular en el partido de Copa del Rey.

El técnico manchego tiene que manejar otra circunstancia peligrosa: el delantero titular, Isaac Aketxe, tiene cuatro tarjetas amarillas, por lo que, si ve una quinta, acarrearía un partido de suspensión, y el derbi contra el Real Murcia ya se ve en el horizonte. «Para el Murcia queda poco tiempo pero varios partidos. Vamos a intentar que juegue, que nos ayude pero que no vea tarjeta», señaló Monteagudo, que también cuenta con el guineano Moussa para la punta del ataque.

En cuanto a la clasificación, el grupo IV destaca por la igualdad de la zona alta: apenas un punto separa al primero del quinto. «Si estamos arriba, espero que haya algo de distancia de aquí a cinco o seis semanas», comentó el preparador albinegro.