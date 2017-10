ElPozo llora y el Plásticos sonríe

El Plásticos Romero Cartagena se clasificó ayer para cuartos de final de la Copa del Rey tras imponerse a ElPozo Murcia, que ha conquistado este título en las dos últimas temporadas, tras un encuentro vibrante que se decidió en la tanda de penaltis.

El primer tiempo se lo llevó el equipo que más ganas e intención le puso, que no fue otro que el cuadro cartagenero. Los de Guillamón, que saltaron a la pista con ganas de morder a su rival, se hicieron con la iniciativa del encuentro y disfrutaron de varias ocasiones frente a un conjunto murciano aletargado. ElPozo se encontraba incómodo sobre el parqué del Príncipe de Asturias, y el Plásticos, que si bien no ostentaba el cartel de favorito, saltó con mucha concentración y movió a su rival gracias a una buena circulación de balón para hacerse con el mando del partido.

Ique, uno de los muchos ex del conjunto de la capital del Segura, tuvo en sus botas adelantar al Plásticos Romero, pero Fabio sacó con apuros el esférico. Duda sacó a la segunda unidad para retomar el pulso al choque, sin embargo la presión ejercida por el Plásticos ahogaba a sus pupilos, que no lograban sacar el balón jugado. El encuentro entró entonces en una fase de desgobierno en la que, durante varios minutos, los porteros estuvieron sin trabajo. La primera clara ocasión de los locales, un remate de Pito de cabeza, muy cerca estuvo de inaugurar el luminoso si no fuera porque Juampi sacó el balón cuando ya se cantaba gol en las gradas. Fue el principio de la reacción de los de Duda, que empezaron a gustarse con el esférico. El Plásticos Romero, por su parte, se mostraba más incisivo, movía el balón con rapidez buscando la forma de llegar a la meta contraria lo antes posible y obtuvo el premio del gol tras una gran jugada de Fernández que finalizó Rahali sobre la misma línea de gol. No les bastó con el tanto a los de Guillamón, sino que Juampi falló un doble penalti y, poco después, Attos hizo el segundo tras un disparo lejano que se coló rozando el poste.

No tardó en responder ElPozo, que veía como se le escapaba la Copa que tantas alegrías le ha dado en los dos últimos años, y Pito redujo distancias al rematar sobre la misma línea de gol un pase de Andresito. Y aunque lo intentaron y disfrutaron de sus mejores minutos, los de Duda se marcharon perdiendo al descanso del encuentro.

En el segundo acto cambió la iniciativa. ElPozo debía igualar la contienda y en ello se pusieron los pupilos de Duda frente a un Plásticos que aguardaba a las contras para tratar de hacer daño. Sin embargo, el comienzo arrasador del conjunto de la capital del Segura no solo obtuvo el premio del empate gracias a un tanto de Pito, sino que además el conjunto local logró ponerse por delante tras otro gol de Marinovic. Ambos tantos, conseguidos tras dos saques de esquina, casi borraron del parqué al cuadro cartagenero. ElPozo disfrutó entonces de sus mejores momentos del partido mientras que el Plásticos trataba de recomponerse. Se le complicó más todavía al ser expulsado Rahali por doble cartulina, quedando en inferioridad, algo que no aprovechó ElPozo. Entonces los de Guillamón apretaron los dientes y dieron un paso al frente. No iban a irse de la Copa, tendrían que echarlos.

Restando seis minutos para la conclusión, saltó Jesus como portero jugador. Pero el ataque de cinco para cuatro del fue bastante estático y no logró llevar peligro a la meta defendida por Fabio hasta que, a falta de quince segundos para la conclusión, Ique hizo el empate.

En la prórroga, las fuerzas se igualaron, Elías pondría por delante a los suyos pero en un acto de fortuna, una falta sacada por Jesús tocó en Álex y despistó a Fabio llevando la igualada al luminoso.

Llegó entonces el momento de los penaltis y ahí fue el Plásticos Romero el que tuvo un mayor acierto y se llevó el triunfo tras un fallo de Andresito que selló el billete de los de Guillamón para la siguiente ronda de la Copa dejando al actual campeón fuera.