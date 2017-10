El UCAM se debilita en la Champions

El UCAM CB Murcia ha sufrido la primera derrota en la Champions League esta temporada al caer en el Palacio ante el Dinamo Sassari (78-83). El conjunto universitario volvió a arrancar con mal pie el encuentro al encajar un parcial de 0-10 y, pese a rehacerse unos minutos después para igualar el resultado, los de Ibon Navarro no han estado acertados en los minutos finales en defensa. Ha sido el escolta Scott Bamforth, exjugador del UCAM, quien ha aparecido en el tramo decisivo para anotar 13 puntos en los últimos diez minutos y mermar la solidez atrás que hasta ahora había demostrado el cuadro murciano. Con Benite y Soko fuera de la convocatoria el técnico vitoriano ha probado diferentes esquemas en su pizarra que finalmente no han podido frenar el empuje del Sassari.

No obstante, la noticia más positiva de la noche ha sido la vuelta de Vítor Faverani. El pívot brasileño ha sumado sus primeros minutos de la temporada tras superar las molestias en su rodilla derecha que le hicieron pasar por el quirófano, aunque todavía está lejos del nivel que se espera de un jugador con sus características.

Ibon Navarro: "Nuestro balance defensivo ha sido clave"

El técnico del UCAM, Ibon Navarro, ha finalizado el partido dolido por la derrota y sobre todo por no haber conseguido parar al Sassari en defensa. "Creo que hay factores que han sido claves en el partido. Primero nuestra entrada, en la que sabíamos perfectamente que nuestro balance defensivo era determinante, y no ha sido buena. Esto mata mucho el partido. Hemos apostado por Sadiel jugando de cuatro porque se podía adaptar para defender porque nos estaban haciendo mucho daño, pero hemos probado muchas cosas y no han salido como queríamos", dijo el entrenador y sobre la vuelta de Faverani añadió que "se ha llevado unas pequeñas sensaciones" de lo que puede dar. "Quizá esté un poco perdido, pero el equipo todavía tiene que aprender a jugar con él y esto va a llevar tiempo tanto en ataque como en defensa", explicó Navarro quien también dijo que intentaron que "Brad Oleson llegase más fresco al tramo final", pero no lo consiguieron.