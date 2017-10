Dáesh usa una foto de Messi para amenazar con atentar contra el Mundial de Rusia

Dáesh ha colocado entre sus objetivos terroristas el Mundial de fútbol que debe disputarse el año que viene en Rusia. Según el portal especializado en monitoreo de actividades extremistas SITE, el Estado Islámico planea atacar la cita mundialista.



El grupo terrorista ya ha hecho públicas sus intenciones. Y lo ha hecho a través de una amenaza en la que ha recurrido a la figura de Leo Messi. De esta forma, ha difundido una imagen en la que se ve al delantero argentino del Barcelona encarcelado y con sangre en su ojo izquierdo.





Pro-#ISIS media unit Wafa' Foundation continues to threaten 2018 FIFA #WorldCup, this time using an image of #LionelMessi in a prison outfit pic.twitter.com/isB8RDKYAK