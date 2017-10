... Y el Jumilla celebra una victoria 238 días después

­

El FC Jumilla ya sabe lo que es ganar esta temporada en la Segunda División B Grupo IV. Los futbolistas que entrena José Francisco Grao ´Pato´ se impusieron ayer a domicilio a Las Palmas Atlético (1-2), una victoria que rompe un inicio liguero en el que no habían logrado el triunfo en las primeras nueve jornadas.

Han tenido que pasar 238 días (casi ocho meses) para que el conjunto vinícola saboree las mieles del triunfo. La última victoria tuvo lugar el pasado 26 de febrero al imponerse al Córdoba B (2-1) con Pichi Lucas en el banquillo. En las últimas once jornadas de liga de la pasada temporada el cuadro vinícola no fue capaz de vencer a sus rivales y en las primeras ocho jornadas de la liga 2017-2018, el ex jugador del Betis y Fútbol Club Barcelona, Ángel Cuellar, fue incapaz de sumar una victoria como entrenador del conjunto jumillano. Con llegada al club de Pato, el equipo ha sumado cuatro puntos (empate ante el líder Granada B y victoria en el campo de Las Palmas Atlético), además la actitud de los jugadores es otra con respecto a las jornadas anteriores.

En el partido ante las Palmas Atlético se adelantaron los jugadores vinícolas por mediación de Neftalí que a la media hora remató de cabeza al saque de una falta ejecutada por Andrés Sánchez. El encuentro estuvo equilibrado ya que los canarios gozaron de un par de ocasiones claras de gol a cargo, mientras el conjunto vinícola llegaba con peligro al área rival. En este primer periodo Txomin Barcina, a los veinticuatro minutos, envió alto un mal control dentro del área cuando se encontraba sólo delante del portero.

El gol del empate llegó al inicio de la segunda parte y fue de Curbelo, al aprovechar una sucesión de errores de la defensa vinícola tras una rechace del portero vasco Mandaluniz.

Con el empate en el marcador el conjunto jumillano pasó algún que otro apuro en el partido. A los setenta y un minutos de partido un centro chut de Arquiles se envenenó y el portero Mandaluniz tuvo que emplearse a fondo para evitar el gol del equipo amarillo.

Los futbolistas jumillanos protestaron un penalti por agarrón dentro del área de Fabio a Cifu que no señaló el colegiado.

El técnico vinícola dio entrada a Borja García y Chacopino en busca del triunfo. Cuando apenas llevaba un minuto en el terreno de juego el delantero alicantino logró su segundo gol de la temporada con un remate de cabeza al saque de un corner que permitía sumar tres puntos muy importantes al Jumilla.

Tras la llegada de Pato y la primera victoria, los vinícolas intentarán alcanzar el nivel que se presupone a una plantilla construida para no sufrir. El técnico tendrá que aumentar las virtudes en defensa, y es que el Jumilla es uno de los equipos que más goles ha encajado a estas alturas de liga.

Segundo partido a domicilio

Por otro lado, el Jumilla FC tendrá que volver a desplazarse en la próxima jornada liguera. Los vinícolas jugarán el sábado 28 de octubre en el campo del Extremadura. El partido comenzará a las siete de la tarde.