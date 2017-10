El lastre heredado de la Copa en el FC Cartagena

El técnico no descarta dar la titularidad a Zalazar y Poley en Granada

Alberto Monteagudo reflexiona sobre la importancia de lo que se juegan mañana domingo ante el Granada B y la relevancia que tiene para los futbolistas, la entidad, los aficionados o los medios de comunicación el torneo de Copa del Rey que se disputa el martes ante el Sevilla. El preparador natural de Valdeganga -Albacete-, tiene muy claro cuáles son los objetivos marcados esta temporada y aunque es muy consciente de que la eliminatoria de Copa les reportará suculentos ingresos, no hipotecará ni un solo punto en el partido de liga por la Copa.

«El partido (Copa del Rey) es bonito y nos gustaría llegar vivos al siguiente partido. El campo del Sánchez Pizjuán nos motiva, pero lo que nos va a hacer buenos este año es la Liga. Tenemos la sensación de que si no hubiéramos llegado tan lejos en la Copa ahora estaríamos primeros o segundos clasificados. Es la sensación», explicaba el entrenador en declaraciones efectuadas a los medios de comunicación en la previa del partido de Liga.

A continuación, el entrenador lo justifica: «Por las lesiones en momentos puntuales, por partidos que teníamos que haber sacado y no pudimos. La Liga es la que nos debe hacer llegar hasta arriba y para cambiar de categoría. Nosotros el domingo tenemos un partido contra un rival que la semana pasada era líder y trataremos de buscar la continuidad del último encuentro».

La mejor noticia es que, salvo a Adama, todos los jugadores están a disposición del entrenador para el choque ante el equipo granadino. Eso sí, la duda está en si Chavero, Álvaro González o Cordero están en disposición de jugar de inicio.

«Recupero a todos los jugadores. Chavero llega un pelín justo y Cordero está un poco más avanzado que él. Álvaro también está listo y quitando a Adama y a Mauro no tengo a más lesionados. Tenemos a todos los jugadores disponibles», dice el preparador, quien prefiere no pronunciarse sobre el once que saltará en Armilla. «Los futbolistas que participaron en el triunfo la pasada semana, sobre todo en la segunda parte, dieron un paso al frente, sobre todo algunos que no estaban jugando tanto, como puede ser Zalazar o Poley. Los que vuelven lo hicieron muy bien al principio, sobre todo en los partidos de Copa y en Liga contra el UCAM Murcia, Recreativo y Melilla. Lo que está claro es que el nivel ha subido y en los entrenamientos de la semana se nota».

Eso sí, el poco tiempo de recuperación entre Liga y Copa le da un margen escasísimo para que los futbolistas puedan volver a estar en forma, por lo que serán pocos los que repitan en ambos partidos. «Veo muy complicado que el martes jueguen futbolistas que lo habían hecho antes el domingo. El lunes están cansados, pero cuando lo notan realmente es a los dos días. Hay que tener mucho cuidado y utilizar a todos. Habrá que poner en el campo a jugadores que están participando muy poco y quizá es el momento de reivindicarse. El domingo pasado hubo ya futbolistas que se reivindicaron que habrá que tener en cuenta de cara al Granada. Aunque los que vienen son importantes, como Chavero, Álvaro o Cordero».

Habló el técnico de la posibilidad de jugar con dos o tres centrales y que en ningún caso apostar por la segunda opción le resta ofensividad a su equipo. «El Cartagena puede jugar con tres o puede jugar con dos centrales. Algunos pueden interpretar que con tres centrales estamos metiendo a cinco defensas atrás, pero no es así. Los laterales de este equipo no le dan un talante defensivo. Después del play off del año pasado somos un equipo más rico a nivel táctico, capaz de jugar con cinco defensas -tres centrales y dos laterales con recorrido- y con cuatro».

Del Granada B, el entrenador destacó que es un equipo serio defensivamente. «Es un bloque ordenado y además tiene talento y velocidad. El Granada es un equipo ordenado, difícil, que no te avasalla, que pelea, se entrega y va fuerte. Encaja poco gol y no te avasalla con su fútbol. Si tenemos la misma o más idea que ellos, pero aplicando nuestro fútbol y nuestra chispa, podremos ganar».

«Nosotros tenemos un partido contra un rival que la semana pasada era líder y nuestra intención es que consigamos encontrar la continuidad del último encuentro», explicaba el técnico para concluir.