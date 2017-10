Eugeni y Sito pueden volver al once titular del Lorca contra el Tenerife

Los números del Lorca FC no están acordes con el juego que muestra en cada partido. Pero al fin y al cabo son los que mandan y estos han colocado al equipo lorquino vicecolista, eso sí, a dos puntos de los lugares de salvación. El conjunto de Curro Torres lleva tres jornadas consecutivas en los puestos peligrosos, aunque desde la entidad lorquina manifiestan que, aún estando preocupados por los resultados, son optimistas por el comportamiento del equipo en el campo. Curro Torres no está cuestionado.

A priori, el rival de la próxima jornada, el Tenerife, no es el más asequible para iniciar la escalada, pero el Lorca FC ha realizado grandes partidos antes conjuntos de los llamados importantes. Empataron ante el Rayo y ganaron 3-0 al Cádiz, por poner algunos ejemplos. El partido se jugará el sábado a las 20.00 horas en el estadio Artés Carrasco.

Para ese encuentro,el técnico Curro Torres podrá contar con dos jugadores que hasta no hace mucho eran titulares. El centrocampista Eugeni se perdió el choque ante el Barcelona B por un problema ocular. El extremo zurdo Sito ha estado ausente algunas jornadas por un problema muscular. Ambos ya entrenan con normalidad y hay muchas opciones que estén no solo en la convocatoria si no también en el once.

El Lorca FC tiene un jugador apercibido de sanción. Se trata del lateral izquierdo Pomares. De ver una tarjeta ante el conjunto tinerfeño se perderá el partido ante el Granada de José Luis Oltra, fijado para el lunes, treinta de octubre a las 20.30 horas, en otra prueba de fuego para los lorquinos.