Claudio Barragán presencia el partido en un palco privado

A última hora de anoche, el Real Murcia no había anunciado todavía el nombre del nuevo entrenador del conjunto grana, pero lo que sí evidenciaron las imágenes es que uno de los claros candidatos para sustituir a Víctor Basadre en el banquillo, el valenciano Claudio Barragán, estuvo en un palco privado viendo a los que posiblemente puedan ser sus nuevos pupilos en las siguientes horas. No es seguro que el exjugador internacional vaya a ser el elegido por la dirección deportiva, pero Claudio ha ido ganando enteros a lo largo de la semana gracias al ´espaldarazo´ que ha recibido por parte de algunos pesos pesados del vestuario. De hecho, tal y como informó este diario, el centrocampista David Sánchez, quien coincidió con Barragán en el Cádiz, le hizo llegar buenas referencias a la dirección deportiva que dirige Deseado Flores, quien en dos meses ha tenido que despedir a Manolo Sanlúcar, su apuesta personal para el banquillo, tras una victoria en ocho jornadas.

«No se baila si dos no quieren»

Víctor Basadre, quien ha cosechado una derrota y una victoria en las dos semanas que ha cogido las riendas de la primera plantilla, dio ayer casi por hecho que no seguirá al frente de la primera plantilla, pero mandó un mensaje claro de cuál ha sido su papel en este tiempo: «Dos no bailan si uno no quiere», dijo Basadre refiriéndose a que sabía perfectamente su papel de interino, dando por hecho que no va a suponer un trauma para el gallego tener que regresar al Imperial de Tercera. «Yo también tengo ambición, pero me siento muy orgulloso del tiempo que he estado con la primera plantilla», dijo el lucense en un tono muy de despedida.

Respecto al partido de ayer, Basadre explicó que «lo importante era ganar, ya que el Murcia no está para hacer malabares». «El Murcia necesita calma en todos los sentidos, pero mi papel aquí estaba muy claro desde el primer día que llegué».