"No he visto a cinco mil personas protestar al entrenador del Cartagena"

«No he visto en el Cartagonova a 5.000 aficionados descontentos y protestando al entrenador. Al final, los que cuestionan al técnico, son los 25 de siempre en los foros», dijo ayer Alberto Monteagudo, quien insistió en la previa del choque de mañana ante el San Fernando (19.00 horas) en que se siente muy tranquilo al mando del banquillo del FC Cartagena pese a los tres pinchazos consecutivos.

«Los que mandan en el club no valoran al entrenador por lo que dice la clasificación. Es mucho más importante que un resultado. Son sensaciones, una manera de trabajar e indetificar a mi equipo con el pensamiento que tengo», explicó el entrenador manchego y añadió que «llevo un año y medio aquí y todo el mundo sabe a lo que jugamos y lo que somos. Por poner un ejemplo, y no estoy de acuerdo con lo que ha pasado, no soy Manolo Sanlúcar -exentrenador del Murcia- que lleva seis partidos seis partidos y tienes que ver cómo juega y qué es capaz de transmitir al equipo».

El Cartagena tiene una nueva oportunidad para retornar a ese camino mañana mismo, ante el San Fernando, en un partido en el que todas las miradas estarán puestas en la nueva alfombra del estadio. Y es que ante el conjunto andaluz se estrenará el nuevo césped que se ha instalado durante estos días. «Tiene muy buenos jugadores y no es casualidad que en la última jornada ganasen 3-0 al Jumilla. Es un equipo peligroso, como todos, pero somos el Cartagena, jugamos en casa y queremos estar arriba y ganar este partida», dijo.

Sin embargo, Alberto Monteagudo tendrá que volver a hacer encaje de bolillos para conformar un once ante la plaga de lesionados. Adama, quien ayer sufrió una rotura de ligamento externo y menisco de su rodilla izquierda, estará de dos a tres meses de baja, según informó el club ayer, será uno de los principales ausentes del choque y se suma a Chavero, todavía con molestias, y a Álvaro González que tampoco podrá entrenar en la convocatoria al tener que cumplir su sanción, por lo que Monteagudo tendrá que confeccionar una alineación en la que el apartado físico ha vuelto a salir a la palestra.

«Creo que en la recta final del año pasado, cuando perdimos un par de partidos, también salió ese tema. Desde fuera puede dar esa sensación, pero creo que eso va ligado más al apartado anímico. No creo que el equipo esté mal físicamente», aseveró. El técnico manchego se mostró contento por el partido amistoso que disputó el conjunto albinegro ante el FC Goa, de la Primera División India, y Monteagudo espera trasladar eso a la liga. «Las sensaciones fueron buenas, encajamos un gol y debemos mejorar en eso. Pero vimos cosas interesantes» y comentó el papel de Kuki Zalazar en el Cartagena.

«He hablado con él y el problema puede estar en las prisas por triunfar, algo que no es malo. Pero sí es cierto que todos nos examinamos cada día y con Kuki insisto en eso. Que cuando entre en el equipo sea para no salir. Viene de Primera y quiere regresar, por eso esas prisas, pero cuando encuentre más tranquilidad nos va a dar mucho porque tiene gol y calidad. Falta encontrar el momento adecuado y no soltarlo», explicó el técnico albinegro. Monteagudo también consideró que los últimos cuatro partidos, en los que el equipo no ha logrado la victoria, no pueden empañar el trabajo realizado hasta ahora. «Si te pones a ver las estadísticas, si juntamos los tres primeros partidos de liga y los tres de Copa, tal vez sea el mejor arranque de la historia del Cartagena. Es cierto que si nos ponemos a ver el resto, puede ser el peor. Pero yo firmo perder dos partidos de cada diez», comentó Monteagudo.

Sobre el nuevo césped, el entrenador manchego aseguró que «estará bien» para el encuentro de mañana ante el San Fernando, pero que estará «todavía mejor en unos quince días».