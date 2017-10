El Lorca se mete en más problemas

El Lorca FC seguirá en zona de descenso tras perder su primer partido como local ante el Zaragoza (0-2) con la presencia de Xu Genbao en el palco. El técnico visitante dio un baño táctico a Curro Torres. El conjunto maño defendió bien y aunque no dispuso de más ocasiones que el Lorca, manejó mejor el partido. Los locales, una vez más, quisieron jugar y no lo hicieron mal, pero no pudieron. El tanto encajado a los tres minutos de la reanudación pudo ser clave. En los prolégomenos del partido se rindió un homenaje al lorquino Juan Casuco, quien militó durante diez campañas en el Zaragoza. Tanto el equipo lorquino como el maño le obsequiaron con sendas camisetas con su dorsal de siempre, el '2'. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Félix Rosas, padre del presidente de la Peña Piratas del Artés, Alberto Rosas.

El técnico local introdujo dos cambios con respecto al once que salió ante el Albacete. Adan Gurdiel recuperó el lateral derecho, perdido hace unas jornadas por una lesión, y Cristian Bustos, que jugó en el medio centro en detrimento de Javi Muñoz.

El Lorca empezó acosando la meta visitante. Apenas cumplido el primer minuto, pudo marcar. Jugada de estrategia a través de un córner, lo botó Noguera y Adan Gurdiel sorprendió llegando desde atrás, pero su disparó lo repelió con un paradón el portero maño.

El equipo lorquino ya no llegó mas con peligro, en toda la primera parte. El Zaragoza cogió el mando del partido. Empezó a tener el balón y el Lorca sufrió mucho corriendo detrás de los jugadores visitantes. Ese dominio duró durante casi media hora. Los maños botaron saques de esquina, llegaban muy veloces por banda, desarbolaban por el centro pero no creaban ocasiones de gol salvo en el minuto dieciséis. Gran jugada visitante que culmina Febas con un derechazo al que responde Dorronsoro con una gran intervención.

Los lorquinos volvieron al partido a partir del minuto treinta. Desde ese momento y hasta el final del primer acto, el partido fue de ida y vuelta. Un par de centros del equipo lorquino metió algo de miedo a los maños quienes habían estado asustando mucho.

Al descanso se llegó sin goles. Justo resultado. El mejor de los locales, Alberto Noguera. Por su parte, Eugeni, desubicado,Cristian Bustos desarbolado, escasa aportación de Nando y Ojeda, sobre todo el primero, mientras que Manel, uno menos. El atacante fue abucheado por el público cuando fue sustituido, vitoreando los nombres de Chumbi y Apeh.

La segunda parte no pudo empezar peor para los locales. Gran internada de Ángel por la izquierda, saca un centro raso que encuentra la llegada en el segundo palo de Javi Ros, cuyo disparo por bajo, sorprende a Dorronsoro que no estuvo muy afortunado.

El Lorca, herido en su orgullo, se echó hacia delante. En el minuto 54, Nando culminó con disparo que repelió el meta visitante. En el saque de esquina, Fran Cruz cabeceó alto, delante de la portería.

La salida al campo de Merentiel dio aire fresco al ataque lorquino, pero sus dos aproximaciones peligrosas acabaron cerca de la meta.

En el minuto 66, un gran Noguera al que solo le faltó el gol, realizó una gran jugada que terminó él mismo pero su disparo y el posterior de Merentiel, se marchó rozando el poste. En el minuto 80 terminó el partido con el segundo gol del Zaragoza, obra de Papu, quien culminó un contragolpe visitante.