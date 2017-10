Examen de conciencia

Añade uno de los capitanes que "no podemos ofrecer esta imagen y hay que poner más cojones en el campo"

El primer paso que existe para solucionar un problema es reconocer que lo hay. Ese es, al menos, el camino más corto para llegar donde uno quiere. En el mundo del fútbol cada vez se da menos ese caso, porque los intereses personales priman más que los de un colectivo, por lo que los jugadores confabulan para echar al entrenador cuando las cosas no andan bien, los entrenadores critican a su plantilla cuando el sistema falla y los directores deportivos largan contra todos cuando han sido ellos los que han planificado el grupo, el entrenador y la temporada.

Pues bien, Sergio Jiménez ha tratado de romper esos viejos usos para hacer un poco de reflexión de lo que está pasando, reconocer quién es el culpable, saber dónde está el problema, asumir las responsabilidades y, lo que es más importante, buscar las soluciones.

Uno de los capitanes del equipo albinegro y uno de los jugadores más representativos de este plantel, por el hecho de ser canterano y llevar en la entidad algo más de cinco años y seis temporadas, tiene claro que si alguien no ha sabido afrontar esta temporada como todos esperaban son ellos, los jugadores. Además es muy contundente este joven jugador de Los Belones cuando habla: «Hay que poner más intensidad y más cojones en el campo», dice Sergio, quien asume que es la plantilla quien tiene gran parte de culpa de que en los últimos cuatro encuentros de liga tan sólo hayan sido capaces de sumar dos puntos.

El jugador así lo explicó tras la sesión de trabajo que el FC Cartagena tuvo en La Manga Club. El centrocampista empezó diciendo que el equipo está triste por lo que viene sucediendo y que no hay que buscar más allá de los que están para asumir responsabilidades. «Estamos fastidiados por el resultado del último partido. Hemos hablado entre nosotros y con el entrenador y los jugadores tenemos que cambiar rápido el chip, porque la mala racha es culpa nuestra. Hay que poner más intensidad y más cojones en el campo. No podemos dar la imagen que venimos ofreciendo, sabiendo que podemos dar mucho más de cada uno».

Dice que esta plantilla ha perdido a veces su personalidad en momentos clave, lo que ha originado esos tambaleos en su juego y una crisis de fútbol y de resultados más que notable. «No sabría explicar qué nos ocurre en algunos partidos en la segunda parte. En todos los equipos hay una mala racha y ésta ha sido la nuestra. Espero que no haya más y que el domingo ante el San Fernando seamos nosotros mismos y así iremos hacia arriba seguro».

Lo que no logra entender el jugador es el hecho de que el FC Cartagena arrancara la temporada de forma espléndida con tres victorias y un empate en los cuatro primeros enfrentamientos y que, posteriormente, se haya ido diluyendo de manera incomprensible. «Tenemos que poner más cada uno de nosotros e ir al 100% en cada encuentro, porque en los primeros partidos ya se vio que somos un equipo importante, que creamos bastantes ocasiones, y en estos últimos encuentros no ha sido así. No podemos repetir la imagen que ofrecimos ante el Marbella y estoy seguro que contra el San Fernando no va a volver a suceder».

Insistía en no eludir responsabilidades y descartaba que fuera Alberto Monteagudo al que hubiera que mirar cuando se buscan culpables. El centrocampista cartagenero lo tiene muy claro: «La culpa no tiene nada que ver con el entrenador. Somos nosotros los únicos culpables y si en esta categoría no sales al máximo, cualquier rival te pinta la cara».

Cree Sergio que los jugadores no han sabido estar centrados en determinadas jornadas y que el miedo a perder les ha jugado una mala pasada. Eso sí, reivindica volver al juego que les ha hecho ser uno de los favoritos en el Grupo IV. «Nos falta concentración por hacer nuestro juego. Cuando nos da miedo o dudamos un poco, el equipo lo nota. Cada uno debe hacer lo que sabe y como somos un equipo fuerte con el balón, hay que insistir de esa forma».

Cree que ante el San Fernando debería haber un punto y seguido y que el choque, ante el equipo gaditano ayudara a cambiar los ánimos y el rumbo del FC Cartagena. «El partido del domingo nos debe servir para coger confianza y estoy seguro que funcionará».

Por otro lado, cuando se le preguntó cómo se encuentra en comparación con el resto del equipo, Sergio añadía que este año ha tratado de rentabilizar bien los entrenamientos y no sufrir el sobreesfuerzo de la pasada campaña, que lo llevó a estar más tiempo de baja en plena competición. «En lo personal no estoy aún al nivel de mis compañeros, porque me he ido dosificando en pretemporada para no podemos sufrir lo del año pasado, pero cada día me encuentro mucho mejor y en muy poco tiempo estaré rindiendo al máximo».

Ante el Granada B, el 22 a las doce

Por otro lado, el encuentro correspondiente a la décima jornada, que disputará el Cartagena ante el Granada B, se jugará el domingo 22 de octubre a las doce del mediodía en Armilla.