Brad Oleson y el UCAM, dispuestos a llegar a los tribunales europeos

Brad Oleson y el UCAM Murcia CB están dispuestos a llegar a los tribunales europeos tras no ser considerado el escolta como cupo de formación en la Champions League Basketball, competición que inició el pasado miércoles el club murciano ante el Hapoel Holon (78-76) con una victoria. El escolta de Alaska, que el pasado martes recibió la notificación definitiva de la FIBA de que no sería inscrito como cupo pese a tener nacionalidad española, se quedó fuera de la convocatoria. Y mientras que el club sigue insistiendo ante la Federación Española y la Internacional, el jugador ha puesto en manos de sus abogados el caso, ya que existen precedentes de sentencias favorables para deportistas que han visto privados sus derechos laborales en la UE.

El UCAM Murcia está presionando con un as que tiene en la mano, ya que Brad Oleson es del agrado de Sergio Scariolo para jugar con la selección española las conocidas como ´ventanas FIBA´. En las mismas no estarán ni jugadores que están en equipos españoles de la Euroliga ni, por supuesto, los de la NBA. Por tanto, el escolta de Alaska es uno de los veteranos a los que podría recurrir el italiano, puesto que a todos los efectos es jugador español, aunque no es considerado cupo porque según la reglamentación debería haber estado en nuestro país en su etapa de formación. De hecho, el seleccionador ya incluyó en la preselección para el Mundial de Turquía de 2010 al jugador del UCAM Murcia, aunque no estuvo en la lista definitiva.

«Es una situación surrealista. Entiendo las reglas, pero no entiendo que si el Real Madrid jugara esta competición, Luka Doncic ocuparía plaza de español cuando ha disputado una competición de la FIBA con Eslovenia. Es una situación surrealista y entiendo cómo son las reglas, pero no cómo se aplican», reiteró Ibon Navarro tras el partido ante el Hapoel. «Que Oleson pueda ir con España y no ocupe plaza nacional y Doncic sí lo haga no tiene sentido e intentaremos que la FIBA lo reconsider. Los servicios jurídicos están peleando por ello y vamos a intentar que reconsidere esto porque no tiene sentido», afirmó el preparador del UCAM Murcia en una rueda de prensa en la que también apuntó que «Oleson tiene unos derechos laborales que no se pueden obviar» y que «la propia competición se ve debilitada sin jugadores como él, que lo han ganado todo».

El club pretende antes de llegar a los tribunales que la FIBA haga una adenda a la norma que impide que Oleson juegue como cupo nacional. La ´guerra´ no ha hecho más que comenzar, pero la entidad pretende que no se tenga que llegar a los tribunales, porque en ese caso Oleson no podría actuar como nacional en toda la temporada.

Sitapha Savané, jugador del Movistar Estudiantes, conjunto que también disputa la Champions League, se encuentra en la misma situación que Brad Oleson, aunque el club madrileño no ha seguido insistiendo ante la FIBA.