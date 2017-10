El reto de los 50.000 kilómetros del UCAM Murcia CB en la Champions

Faverani no jugará y el técnico tendrá que descartar a dos jugadores por los cupos

El UCAM Murcia CB inicia hoy en el Palacio de los Deportes (20.00 horas, PopularTV) su segunda aventura en Europa, donde tendrá que realizar 50.000 kilómetros en la primera fase para visitar Mónaco, la isla italiana de Cerdeña, Turquía, Israel, Lituania, Alemania y Siberia. El equipo murciano, enrolado en el grupo A junto al Hapoel Holón (su rival esta noche), Enisey Krasnoyarsk, Dinamo Sassari, Ewe Oldenburg, Pinar Karsiyaka, AS Mónaco y Juventus Utena, afronta la competición con el objetivo de que sea un complemento a la Liga ACB, según su entrenador, Ibon Navarro, donde poder ilusionar y ofertar a la afición nuevos retos. «Debe ser un estímulo competitivo que nos sirva para seguir creciendo», afirmó ayer el técnico de Vitoria sobre el espíritu con el que afronta la competición un equipo que debido, a los cupos que exige la FIBA -cinco jugadores de formación-, tendrá que hacer encaje de bolillos.

En el choque de esta tarde tampoco se verá sobre el parqué al pívot Vítor Faverani -«con Vítor vamos sin prisa y cuando esté tiene que estar bien y hasta el final de temporada para demostrar el jugador que es, como lleva tiempo haciendo aquí», puntualizaba el preparador-, y serán convocados para cumplir con los cupos el base Alberto Martín, en la recta final de la recuperación de la lesión que le ha impedido iniciar la ACB, así como el murciano Emilio Martínez y el bosnio formado en nuestro país Lazar Mutic, ambos del filial de EBA. Al no considerar la FIBA a Brad Oleson como cupo de formación, el entrenador se verá obligado a descartar a dos jugadores con el condicionante, además, de que no pueden ser ni Álex Urtasun ni Julen Olaizola. Por tanto, entre Kevin Tumba y Marcos Delía se quedará uno sin vestir, mientras que entre los exteriores debe ´caer´ otro. La decisión no la tomará hasta dos horas antes, que es lo que exige la organización del torneo.

«El nuestro no es un equipo con grandes estrellas porque el presupuesto es el que es y no da para tener grandes estrellas, pero sí tenemos buenos jugadores y muchos. No podemos esperar que un jugador del UCAM anote 20 puntos en cada partido, pero nuestra fortaleza está en el equipo, con muchos efectivos que pueden aportar», expresó el técnico ayer para hacer valer la profundidad de su plantilla, aunque está claro que hoy habrá jugadores con un papel secundario en ACB que deberán dar un paso adelante para ser protagonistas. Después de conseguir el pasado domingo en casa el primer triunfo de la temporada, el objetivo es «seguir construyendo porque las victorias tienen que ser la consecuencia del buen trabajo diario y en los partidos».

Pero de lo que no cabe duda es que la Champions League puede pasar factura a una plantilla que en estos momentos es corta de efectivos y que el próximo domingo visita la pista del Gipuzkoa. El equipo no regresará a Murcia después de jugar en San Sebastián, puesto que viajará hasta Madrid para coger un vuelo hasta Moscú y allí enlazar otro que le llevará a Krasnoyark, en Siberia, donde jugará el miércoles próximo. En total, casi 11.000 kilómetros entre ida y vuelta antes de jugar de nuevo en casa el domingo 22 de octubre, a las seis de la tarde, ante el campeón de Liga y Supercopa, el Valencia Basket.

El rival con el que hoy abre el UCAM el grupo A, el Hapoel Holón de Jerusalén, es un histórico de Israel que fue capaz de acabar con la hegemonía del Maccabi de Tel Aviv en 2008, aunque de ello ya ha transcurrido mucho tiempo.

Bajo la dirección de Dan Shamir, el equipo tiene como líderes a dos estadounidenses, el base Terrell ´Tu´ Halloway, un trotamundos que tuvo contratos temporales en la NBA, y el ala pívot Thasawn Thomas -ambos coincidieron la pasada campaña en el Vanoli Cremona de Italia-. Junto a ellos, el alero Guy Pnini, un veterano que durante muchas campañas jugó en el Maccabi, Joe Alexander y el joven israelí Tamir Blatt, hijo de David Blatt y promesa del país.

«Es un conjunto que tiene jugadores talentosos y no cuenta con una referencia interior clara. Ellos juegan bien el uno contra uno y tiran bien. Es un rival con un punto de anarquía organizada y contra el que tienes que estar muy concentrado en defensa y ordenado porque en el desorden sacan mucho provecho y juegan con mucho ritmo», dijo sobre el Hapoel Holón el entrenador del UCAM Murcia. El equipo israelí inició el pasado fin de semana su campeonato nacional con una derrota ante el Hapoel Eliat (81-78).

Uno de los alicientes de la Champions League son los premios para los participantes. De entrada, el UCAM recibirá 50.000 euros, mientras que si pasa a dieciseisavos de final se embolsará otros 70.000. Llegar a cuartos supone un premio de 100.000 euros, mientras que el campeón se embolsará un millón de euros, siendo 400.000 para el subcampeón, 200.000 para el tercero y 140.000 para el cuarto.

Novedades. Camiseta con nuevo logotipo y estreno de Primafrio como patrocinador

Dos novedades presentará la camiseta hoy el UCAM Murcia. Por un lado, el logotipo de la Champions League y, por otro, la imagen de la empresa murciana Primafrio, firma internacional de transporte refrigerado que ayer se presentó como nuevo patrocinador del club en un acuerdo suscrito por su director general, Juan Conesa, y el presidente del club, José Luis Mendoza. Al acto asistió Ibon Navarro, entrenador del equipo, y los jugadores Alberto Martín y José Ángel Antelo, que fueron los encargados de mostrar la nueva imagen. Primafrio es una de las empresas de transporte de productos hortofrutícolas más importantes de Europa y la primera de transporte frigorífico de España. Cuenta con una experiencia de más de 50 años en el sector, siendo Alemania, Reino Unido y Francia los principales países de destino.