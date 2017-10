¿Puede el Murcia salir del coma?

La última oportunidad. Todos los entrenadores y expertos coinciden en que la Liga es muy larga y que solo se llevan disputadas ocho jornadas, dando por hecho que el Murcia antes o después tiene que comenzar a ganar partidos a tenor de la plantilla que ha confeccionado. Sin embargo, tras no funcionar de manera inmediata ni el cambio de técnico, ¿puede levantarse este equipo? Ahora mismo ni la directiva ni los jugadores lo tienen claro.

Si después de haberse disputado ocho jornadas de Liga el Real Murcia solo lleva una victoria en su casillero, las sensaciones han ido empeorando con el cambio de las jornadas, las carencias defensivas siguen condenando al equipo y como último remedio el relevo en el banquillo de Víctor Basadre como sustituto de Manolo Sanlúcar tampoco ha generado el efecto esperado en la plantilla, se puede decir que el conjunto grana actual se encuentra en una especie de coma del que nadie se atreve a dar un diagnóstico. Los optimistas creen que hay tiempo para despertarse, mientras que los más pesimistas creen que los plazos se acortan un poco más cada semana que se resista la victoria.

¿Puede el Murcia actual salir del coma? Los primeros exámenes e intervenciones de urgencia como el cambio de entrenador no han provocado la mejoría del paciente, pero un mensaje se desliza cada día más entre una afición que no sabe muy bien cómo sentirse; o el conjunto grana firma una reacción inmediata en el próximo mes que se traduzca en buenos resultados o el historial de la competición viene a decir más o menos que, de lo contrario, los granas estarían casi condenados a vagar por la parte más sucia de la clasificación, más si permite que la distancia de los rivales de arriba aumente, un viento que le sigue siendo favorable al Murcia porque los equipos de la parte alta no están mostrando la regularidad necesaria como para instalarse en la zona noble de la clasificación.

Los entrenadores consultados por este diario han puesto todos de relieve que la plantilla del Murcia, jugador por jugador, no debería estar cómo se encuentra actualmente, ocupando con siete puntos el puesto de promoción de descenso, algo impensable cuando se confeccionó una plantilla que, según los especialistas, puede superar el millón de euros con unos salarios que permitieron al Murcia en verano conseguir todo lo que se propuso, ya que sus propuestas económicas han sido superiores a la media de la categoría de bronce.

Once goles encajados en ocho jornadas disputadas dejan en evidencia el gran talón de Aquiles de un equipo que, con dieciocho fichajes y una revolución para muchos innecesaria, ha dado como resultado un conjunto al que los rivales saben dónde hay que morderle para hacer daño, cuando al Murcia de este curso le presionan en su campo y le obligan a subir la intensidad, aparecen los despistes y los fallos que tantos puntos está dejando escapar la plantilla murcianista.

El último jarro de agua fría para los aficionados murcianistas no ha sido el varapalo del 4-3 del Nuevo Arcángel ante el filial del Córdoba, ya que el verdadero disgusto fue que, tras el relevo de Manolo Sanlúcar en el banquillo y la llegada de Víctor Basadre, el equipo siguió transmitiendo las mismas sensaciones que desde el inicio liguero, cierto cansancio además del desacierto que ha llevado al Murcia a una situación que puede derivar en una crisis importante de no llegar pronto la reacción en forma de buenos resultados.

Basadre, quien llega procedente del filial de Tercera, apenas dispuso de media docena de sesiones de entrenamiento antes de su estreno en el banquillo del primer equipo ante el filial cordobés, pero la directiva, el mismo día que anunció al nuevo preparador, le adjuntó el cartel de «interino» dejando entrever que la continuidad o no del entrenador gallego del Imperial dependería de una posible reacción en forma de victorias.

Después hay otro problema burocrático que algunos siguen pasando por alto. Basadre ya ha dirigido su primer partido con el Real Murcia y, salvo sorpresa inesperada, tendrá la oportunidad de completar el segundo el domingo ante el Marbella. Aunque los propios dirigentes granas han deslizado que un traspiés el domingo supondría la búsqueda inmediata de otro inquilino para el banquillo, si Basadre llega a sentarse tres semanas seguidas en el banquillo, sería en casa del San Fernando en la décima jornada, la reglamentación federativa es clara en este apartado y el entrenador gallego ya no podría regresar al Imperial de Tercera División, sí a cualquier otra tarea en el club, pero nunca la que ejercía anteriormente hasta el 30 de junio.

Y es que los dirigentes actuales del Real Murcia han manifestado públicamente que con la taquilla que se espera hacer ante el Barcelona se van a poder acometer fichajes de mayor nivel en el reducido mercado invernal, un mensaje directo a la yugular de una plantilla que, si conocen un poco a Deseado Flores, el director deportivo grana, deben saber que el albaceteño no tiene problemas en despedir a media docena de efectivos para Navidades y renovar la plantilla con caras nuevas para el 2018.Primero ha caído Sanlúcar, pero los jugadores del Murcia, si conocen a sus jefes, deben saber que el horno no está para bollos y que, desde ya, la lupa va a estar puesta exclusivamente en ellos, en los que juegan.